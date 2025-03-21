Орбан заявил о риске экономического краха ЕС при вступлении Украины
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предупредил, что поспешное вступление Украины в Евросоюз (ЕС) обернется экономическим крахом для сообщества. Он озвучил это мнение 21 марта в эфире радиостанции Kossuth, подводя итоги саммита ЕС в Брюсселе.
Орбан отметил, что большинство участников саммита поддержали присоединение Украины к ЕС, однако рано или поздно все поймут, что это приведет к экономическим трудностям. Он подчеркнул, что процесс вступления будет связан с большими расходами на поддержку Украины, сейчас у ЕС нет таких средств.
Кроме того, Орбан выразил сомнение в целесообразности новых заимствований, предлагаемых Еврокомиссией для финансирования Украины, поскольку ЕС в ближайшие годы должен будет выплачивать огромные проценты по старым кредитам, взятым на стимулирование экономики в период пандемии COVID-19.
«На пороге стоит погашение огромного кредита, взятого ранее. В 2027–2028 годах проценты и основной долг будут выплачены. Расчеты показывают, что на это уйдет 20% бюджета ЕС», — сказал политик.
Глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 10 марта сообщил, что венгерское правительство всё еще считает вступление Украины в ЕС опасным, однако готово представлять на международной арене любую позицию своих граждан по этому вопросу.