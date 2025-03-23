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В результате авиаудара ЦАХАЛ убит член политбюро ХАМАС Салах аль-Бардавил

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Фото: REUTERS/Mahmoud Al-Basos
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В результате израильского авиаудара на юге сектора Газа убит один из лидеров политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Салах аль-Бардавил. Об этом 22 марта сообщила пресс-служба движения в Telegram-канале.

«Депутат Салах аль-Бардавил и его жена погибли в результате израильской бомбардировки палаток, в которых размещались перемещенные лица, к западу от Хан-Юниса, к югу от сектора Газа», — говорится в сообщении.

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18 марта Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о возобновлении военных операций против ХАМАС в Газе. В результате израильских авиаударов пострадало более 1 тыс. человек, число погибших увеличилось до 310. Также СМИ заявили, что Израиль заранее предупредил администрацию президента США Дональда Трампа о возобновлении ударов по Газе.

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