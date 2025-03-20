Встречный риск: Израиль не стал называть временные рамки операции в Газе

У наземной военной операции в Газе, которую возобновил Израиль 19 марта, нет временных рамок, выяснили «Известия». Советник израильского премьер-министра Дмитрий Гендельман подтвердил, что переговоры с ХАМАС теперь будут вестись без паузы на перемирие, целью же еврейского государства остается уничтожение палестинского движения и освобождение заложников. На происходящее в Газе уже отреагировали йеменские хуситы, заявив о готовности расширить круг целей для атак в Израиле, если последний не прекратит боевые действия. США в ответ нанесли новые удары по целям в Йемене.

Израиль продолжает операцию в секторе Газа

19 марта, на следующий день после возобновления ударов по сектору Газа, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале целенаправленной и точечной наземной операции в центральной и южной частях палестинского анклава. Военные уточняют, что сумели расширить контроль над коридором Нецарим, разделяющим северную и южную территории сектора Газа.

Еще 9 февраля государственная телерадиокомпания Kan сообщила, что израильские войска полностью покинули этот коридор, чтобы позволить палестинцам беспрепятственно перемещаться внутри анклава. Это было одним из условий достигнутого с ХАМАС соглашения о прекращении огня. Тогда ЦАХАЛ официально не комментировала свой уход из стратегической зоны.

Теперь же последующие переговоры с ХАМАС будут проходить «под огнем» и с позиции силы, заявил «Известиям» советник израильского премьер-министра Дмитрий Гендельман.

— Израиль не намерен останавливать военную операцию до достижения целей: уничтожения власти ХАМАС и возврата наших похищенных, — добавил он.

В плену у ХАМАС до сих пор остается 59 израильских заложников, среди которых и уроженец Донбасса Максим Харкин. В палестинском движении накануне предупредили, что своими действиями Израиль фактически обрекает их на смерть.

Еврейское государство будет прикладывать все усилия, чтобы вернуть этих заложников, заверила «Известия» представитель ЦАХАЛ Анна Уколова.

— Временные рамки (военной операции. — Ред.) сложно сейчас обсуждать. Есть много факторов, которые могут повлиять на это, — подчеркнула она.

В свою очередь Биньямин Нетаньяху заявлял, что ЦАХАЛ будет наращивать темпы боевых действий. На призывы прекратить кровопролитие Израиль отвечает, что у него «не было выбора», поскольку ХАМАС дважды отказалось от предложенного США плана по продолжению перемирия.

Днем 19 марта минздрав Газы оценивал число погибших с начала возобновления ударов в 436 человек, из которых 183 ребенка. Тогда же власти палестинского анклава сообщили о гибели сотрудника ООН в результате израильского удара в центре Газы. ХАМАС в свою очередь утверждает, что накануне погиб один и были ранены два израильских заложника.

Во время первого этапа перемирия, начавшегося 19 января и продлившегося шесть недель, в Израиль вернулись 33 заложника, включая тела восьми погибших пленных. В ответ были освобождены 1,8 тыс. палестинских заключенных. Москва уже призвала стороны снова сесть за стол переговоров, отметив, что силовыми методами урегулировать вопрос освобождения заложников невозможно.

Тема Ближнего Востока и ситуация в регионе Красного моря была затронута и во время телефонного разговора между лидерами России и США 18 марта. Как сообщает Кремль, Владимир Путин и Дональд Трамп договорились предпринять «совместные усилия в целях стабилизации обстановки в кризисных точках, налаживания взаимодействия в вопросах ядерного нераспространения и глобальной безопасности». При этом в Белом доме сообщили: «Оба лидера выразили общее мнение, что Иран никогда не должен получить возможность уничтожить Израиль».

На что готовы пойти союзники ХАМАС

На действия Израиля в секторе Газа силой отреагировали лишь йеменские хуситы. Их военно-политическое движение «Ансар Аллах» заявило 18 марта о первом с января этого года обстреле территории еврейского государства. По словам представителей движения, целью стала военно-воздушная база Неватим на юге страны. В интервью Reuters глава МИД хуситов Джамал Амер сказал, что движение не собирается сокращать свои операции в Красном море, пока не будет снята блокада в секторе Газа. Более того, военный представитель движения Яхья Сариа пригрозил расширить круг целей в Израиле. В ответ на эти угрозы США в ночь на 19 марта нанесли более 10 авиаударов по Йемену.

Что касается Тегерана, то он лишь решительно осудил возобновление Израилем «кампании геноцида» в секторе Газа, обвинив в этом Вашингтон. Так же выступило и ливанское шиитское движение «Хезболла», продекларировав свою «полную и непоколебимую» поддержку палестинского сопротивления и народа Газы.

Важно отметить, что, будучи важнейшим союзником Ирана в Ближневосточном регионе, «Хезболла» значительно ослабла в результате атак Израиля, особенно усилившихся осенью прошлого года. Серьезно пострадала инфраструктура движения в Ливане и Сирии. Кроме этого, с падением правительства Башара Асада «Хезболла» лишилась маршрута поставок военных грузов из Ирана через Сирию. Впрочем, лидер движения Наим Касем уверял Reuters в декабре, что если при новых властях Сирии поставки возобновить не удастся, то группировка будет искать другие пути и сможет адаптироваться.

Израиль выполняет договоренности, заключенные с «Хезболлой», но вместе с тем действует на устранение любой угрозы с ее стороны, сказала Анна Уколова.

— Боевики «Хезболлы» периодически пытаются нарушить условия режима прекращения огня. Все попытки мы пресекаем. Мы готовы делать всё, что понадобится, чтобы защитить наших граждан, — подчеркнула она.

Впрочем, с момента вступления в силу перемирия между Израилем и «Хезболлой» 27 ноября ливанские власти регулярно обвиняют Израиль в нарушении сделки. В конце февраля миротворческие силы ООН в Ливане (ВСООНЛ) также подтвердили «Известиям», что ежедневно фиксируют нарушения его воздушного пространства со стороны израильской армии. Кроме того, ЦАХАЛ сохраняет свои подразделения на территории соседней страны.

Возможности «оси сопротивления» сейчас ограничены, и фактически наиболее активные действия сейчас исходят только от йеменских хуситов, подтвердил «Известиям» политолог и востоковед Роланд Биджамов.

— В силу объективных условий возможности противодействия Ирана и «Хезболлы» сильно снижены. Но не стоит сбрасывать со счетов решимость жителей самого сектора Газа. ХАМАС — это глубинное явление. Его ценностные установки непонятны Западу. Их жертвенность возведена в культ, и во имя идеи они готовы становиться мучениками. Столь же непоколебима и позиция хуситов, — рассуждает он.

По мнению эксперта, большая региональная война на Ближнем Востоке сейчас вряд ли возможна, поскольку задача максимум для Биньямина Нетаньяху — не победить Иран, а консолидировать политические силы вокруг себя и не потерять власть.

Действительно, лидер ультраправой партии «Еврейская сила» Итамар Бен-Гвир, покинувший два месяца назад пост министра нацбезопасности Израиля в знак протеста против сделки с ХАМАС, решил вернуться в свой кабинет после того, как ЦАХАЛ возобновила удары по сектору Газа. Правительство Израиля назначение Бен-Гвира одобрило единогласно. Его возвращение укрепляет правящую коалицию, которая после его ухода оставалась небольшим парламентским большинством.

— Нетаньяху прекрасно понимает, что удары по Ирану не приведут к смене режима. Кроме того, у Израиля есть достаточно хорошие разведывательные возможности, и он путем диверсии не дает Ирану возможности подойти близко к созданию непосредственно ядерного оружия. Если Израиль и решится на удар, то он будет направлен не на Иран, а, скорее всего, на хуситов. Но опять же, это приведет лишь к озлоблению хуситов. А если начинать против них полномасштабную операцию наподобие той, что мы видели в Афганистане, то нет никаких гарантий, что она будет успешной, — добавил политолог.

Не стоит забывать, что Израиль с недоверием относится и к новым сирийским властям. В середине марта министр обороны Исраэль Кац подтвердил, что ЦАХАЛ готова оставаться на юге Сирии «неограниченное количество времени», чтобы иметь там демилитаризованную и свободную от оружия и угроз зону. В любом случае Нетаньяху будет сложно вести войну на два фронта, учитывая, что сама операция в Газе не пользуется всенародной поддержкой в Израиле.