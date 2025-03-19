Боевые воздействия: зачем Израиль возобновил военную операцию в Газе

Спустя два месяца после вступления в силу соглашения с ХАМАС о прекращении огня, 18 марта, ЦАХАЛ возобновила военную операцию в секторе Газа. Израиль объяснил свои действия нарушением договоренностей со стороны ХАМАС, а именно — подготовкой терактов. Палестинское движение заявило, что решение премьер-министра Биньямина Нетаньяху возобновить боевые действия равносильно смертному приговору оставшимся в плену заложникам. Их 59, в том числе уроженец Донбасса Максим Харкин. Москва призвала стороны вернуться к переговорам. Что стоит за новым витком противостояния и какова судьба второго этапа мирной сделки по Газе — в материале «Известий».

Новые удары Израиля по Газе

На фоне новой эскалации в секторе Газа, случившейся 18 марта, Израиль и ХАМАС обменялись обвинениями в нарушении условий сделки, заключенной ими 19 января. Израиль ночью первым нанес удары по палестинскому анклаву.

— Удары, которые наши ВВС нанесли сегодня в секторе Газа, направлены на уничтожение инфраструктуры ХАМАС и на ликвидацию боевиков этой организации, — объяснила «Известиям» представитель ЦАХАЛ Анна Уколова. — Боевики ХАМАС неоднократно нарушали режим прекращения огня и, по имеющейся у нас информации, планировали теракты против граждан Израиля. Цель наших ударов по позициям ХАМАС — обеспечить безопасность граждан Израиля.

В офисе Биньямина Нетаньяху заявили, что операция возобновилась после неоднократных отказов ХАМАС освободить заложников, а также отказа от всех предложений спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и посредников.

Напомним, что первый шестинедельный этап сделки предусматривал прекращение огня с постепенным отводом войск ЦАХАЛ из центральной части Газы, а также обменом израильских заложников на палестинских заключенных. По его итогам в Израиль вернулись 33 заложника, включая тела восьми погибших пленных. В ответ были освобождены 1,8 тыс. палестинских заключенных.

15 февраля был освобожден и российский гражданин Александр Труфанов, которого удерживали в плену 498 дней. Пока не ясно, как возобновление военных действий в секрете Газа повлияет на процесс возвращения домой еще одного нашего соотечественника — уроженца Донбасса Максима Харкина. В любом случае, Москва с глубоким сожалением восприняла новости о возобновлении Израилем военной операции.

«Как показывает опыт, силовыми методами урегулировать вопрос освобождения заложников невозможно. Россия решительно осуждает любые действия, которые ведут к гибели мирных граждан и разрушению социальной инфраструктуры», — говорится в заявлении МИД РФ.

Москва призвала стороны вернуться к переговорному процессу, «нацеленному на выработку взаимоприемлемого компромиссного решения проблемы удерживаемых лиц, что позволило бы обеспечить устойчивую нормализацию ситуации в секторе Газа и запустить полномасштабное восстановление палестинского анклава».

Израильская операция пока носит достаточно ограниченный характер и не включает наземный компонент. Власти страны говорят о нанесении упреждающих ударов по «возрождающемуся потенциалу» ХАМАС, но при этом окончательно не закрывают переговорное окно, отметил в беседе с «Известиями» востоковед Леонид Цуканов.

— Вероятно, в ближайшие дни переговорный формат Каир – Доха еще сохранится в прежнем виде, но, если Израиль решится закрепить первичные успехи продвижением наземных частей, ситуация с урегулированием может откатиться назад как минимум на полгода, и посредникам придется заново выстраивать контакты между противоборствующими сторонами, — полагает эксперт.

Что касается роли России, то Москва сейчас в большей степени сосредоточена на выработке подхода к украинскому урегулированию и старается серьезно не вмешиваться в палестино-израильский процесс. Хотя российский МИД и выразил готовность к усилению посреднической работы.

Замглавы МИД РФ Михаил Богданов встретился 16 марта в Катаре с председателем руководящего совета ХАМАС Мухаммедом Исмаилом Дервишем, а также заместителями председателя политбюро этого движения Халедом Машалем и Мусой Абу-Марзуком. Стороны, в частности, отметили неправомерность решения израильских властей прекратить подачу электроэнергии в палестинский анклав. Российская сторона сделала акцент на важности скорейшего освобождения всех остающихся в Газе заложников, в том числе Максима Харкина.

Израиль настаивает на полной ликвидации ХАМАС

Что касается плана спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, то, по сведениям израильских СМИ, он состоял в продлении перемирия на два месяца, в течение которых ХАМАС должно было передать сначала половину оставшихся в живых заложников, и вторую половину, если будет достигнуто соглашение о постоянном прекращении огня. Однако палестинское движение отвергло этот план, настаивая на полном выводе израильских войск с территории анклава. На последнее требование Израиль не согласился.

Во время новых ударов ХАМАС потеряло пять высших должностных лиц, подтвердили в движении. По заявлению медицинской службы Газы, жертвы среди мирного населения превысили 400 человек погибшими и свыше 1 тыс. ранеными. Палестинское агентство Maan, ссылаясь на источники в ХАМАС, сообщило, что во время атаки погиб один и были ранены два израильских заложника. По оценке Израиля, на данный момент в плену остаются 59 человек.

В ХАМАС уже заявили, что они не пойдут на компромисс и продолжат войну с Израилем. Более того, член политбюро движения Иззат ар-Ришк подчеркнул, что решение Нетаньяху о возвращении к войне равносильно «принесению в жертву пленных израильтян и вынесению им смертного приговора»,

Израиль же пообещал действовать против ХАМАС с «нарастающей военной интенсивностью».

— ХАМАС не может быть частью будущего в секторе Газа. Точка, — заявил 18 марта представитель израильского МИДа Орен Марморштейн.

Срыв сделки между Израилем и ХАМАС был вполне ожидаем, поскольку уже на ее первом этапе понадобилось максимальное давление со стороны посредников, чтобы принудить стороны идти навстречу друг другу, рассуждает политолог, востоковед Елена Супонина.

— Давление исходило не только со стороны США, но и со стороны многих арабских государств, а также Турции. Но сейчас их энергия иссякла, потому что израильский премьер Биньямин Нетаньяху, чувствуя беспрецедентное давление внутри страны, опять решил обострить ситуацию. С этого пути он сейчас вряд ли свернет, да и администрация Трампа явно не готова бросать все силы на урегулирование палестинского конфликта, — говорит она.

Эксперт подчеркивает, что заключенная при посредничестве США сделка имела больше медийный эффект и была направлена на то, чтобы показать, что Трамп смог положить конец убийствам палестинцев.

— Трамп не решает суть проблемы, и в этом опасность сделок, которые он предлагает, — добавила Супонина.

В самом Белом доме 18 марта подтвердили, что Израиль консультировался с администрацией президента США по поводу ударов в секторе Газа.

— Как ясно дал понять президент Трамп, ХАМАС, хуситы, Иран, все те, кто стремится терроризировать не только Израиль, но и Соединенные Штаты Америки, заплатят за это свою цену. Наступит настоящий ад, — заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Примечательно, что новой эскалации в секторе Газа предшествовала череда американских авиаударов по столице Йемена Сане и еще как минимум трем провинциям. В Вашингтоне отчитались о гибели десятков членов движения «Ансар Аллах». Сами же хуситы заявили, что погибли не менее 53 человек, из которых пятеро ­— дети. В ответ йеменское движение атаковало американский авианосец USS Harry Truman в Красном море.

Хотя удары по Йемену напрямую не связаны с эскалацией в Газе, они произошли в рамках предварительных договоренностей между США и Израилем о том, что американцы будут оказывать давление на любых врагов еврейского государства, считает Елена Супонина.

— В этом смысле между двумя событиями есть опосредованная связь, — отметила эксперт.

По ее мнению, в целом это очень плохо повлияет на весь регион, не исключено, что будет обостряться ситуация в Ливане и Сирии.