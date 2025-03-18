Более 1 тыс. человек пострадали в результате ударов по сектору Газа
В результате ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по сектору Газа пострадали более 1 тыс. человек. Об этом 18 марта сообщила газета The Times of Israel.
«Более 1 тыс. человек были ранены», — указано в публикации.
Среди пострадавших — дети, женщины и пожилые люди.
Согласно данным телеканала Al Jazeera, число погибших в результате бомбардировок со стороны ЦАХАЛ возросло до 310 человек. Палестинское радикальное движение ХАМАС возложило всю ответственность за последствия атак на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
«Израиль возобновил войну в различных частях сектора Газа серией жестоких авиаударов, в результате которых погибло более 322 человек и сотни получили ранения», — указано в сообщении.
18 марта ЦАХАЛ сообщила о возобновлении военных операций против палестинского радикального движения ХАМАС в Газе. По данным Reuters, в результате израильских авиаударов пострадали три дома в Дейр-эль-Балахе в центральной части Газы: здание в городе Газа и цели в Хан-Юнисе и Рафахе. Позже СМИ заявили, что Израиль заранее предупредил администрацию президента США Дональда Трампа о возобновлении ударов по Газе.