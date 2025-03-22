В СК РФ рассказали о зверских убийствах жителей Суджанского района боевиками ВСУ

Следственный комитет (СК) России продолжает работу с пострадавшими от преступлений украинских вооруженных формирований (ВФУ) либо ставшими свидетелями актов насилия на ранее оккупированной территории Курской области. Об этом 22 марта заявила руководитель управления взаимодействия со средствами массовой информации СК России Светлана Петренко.

Так, следствием установлен факт убийства в селе Заолешенка Суджанского района украинским военнослужащим местного жителя, которой ехал по улице на велосипеде.

Жительница села Казачья Локня Суджанского района рассказала, как 21 августа 2024 года боевики украинских формирований жестоко пытали и убили российского военнослужащего.

В том же селе 7 августа 2024 года военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) расстреляли в спину направлявшегося в продуктовый магазин супруга местной жительницы.

Также СК России установил, что 19 января 2025 года женщина погибла в результате сброса снаряда ВФУ на частный дом в Судже.

«Работа следствия по установлению обстоятельств преступлений украинских вооруженных формирований будет продолжена до привлечения к уголовной ответственности всех причастных», — заключила Петренко.

12 марта литовский наемник ВСУ Шарунас Ясюкевичюс был заочно приговорен к 23 годам заключения за вторжение в Курскую область. Он угрожал жителям региона, а также обстреливал российских военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.