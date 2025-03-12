Суд приговорил вторгшегося в Курскую область наемника ВСУ к 23 годам заключения

Суд приговорил литовского наемника Вооруженных сил Украины (ВСУ) Шарунаса Ясюкевичюса к 23 годам лишения свободы за вторжение в Курскую область и участие в боевых действиях. Об этом 12 марта сообщила Генпрокуратура РФ.

Установлено, что в марте 2022 года Ясюкевичюс присоединился к наемническому подразделению ВСУ на территории Украины и участвовал в боевых действиях, получая за это денежное вознаграждение.

В августе 2024 года он вместе с другими членами вооруженного формирования совершил нападение на Курскую область, где угрожал местным жителям, а также обстреливал российских военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.

«Ясюкевичюс объявлен в международный розыск, в отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — указано на сайте ведомства.

Суд приговорил наемника к 23 годам колонии, из которых первые пять лет он проведет в тюрьме, а оставшуюся часть срока — в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, ему назначен штраф в размере 2,6 млн рублей.

10 марта в Донецкой Народной Республике (ДНР) суд заочно приговорил к 14 годам колонии наемника из США. В марте 2022 года мужчина прибыл на территорию Украины и добровольно вступил в качестве наемника в состав Нормандской бригады. Он прошел военную подготовку и после этого принимал участие в боевых действиях против российских военнослужащих. Наемник за свои действия получил более 1,2 млн рублей.