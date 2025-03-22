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Медведев проиграл 56-й ракетке мира на «Мастере» в Майами

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Фото: Getty Images/Rich Storry
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Российский теннисист Даниил Медведев в полуфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) серии «Мастерс» в Майами проиграл спортсмену из Испании Хауме Мунару и не смог выйти в третий круг соревнований.

Игра прошла 21 марта и закончилась со счетом 2:6, 3:6. Ее длительность составила 1 час 19 минут.

На счету Медведева одна подача на вылет, четыре двойные ошибки и ни одного брейк-пойнта. Мунар, в свою очередь, не сделал ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из 11, уточняет «Спорт-Экспресс».

Медведев — восьмая ракетка мира по рейтингу АТР, Мунар располагается на 56-й строке.

В третьем круге испанский теннисист сыграет с победителем пары Гаэль Монфис (Франция) – Иржи Легечка (Чехия, 26-й номер посева).

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Ранее, 15 марта, Медведев в полуфинальном матче АТР серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе проиграл со счетом 5:7, 4:6 спортсмену из Дании Хольгеру Руне и не смог выйти в финал соревнований.

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