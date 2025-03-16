Медведев проиграл Руне в полуфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Российский теннисист Даниил Медведев в полуфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе проиграл спортсмену из Дании Хольгеру Руне и не смог выйти в финал соревнований.

Игра прошла 15 марта и закончилась со счетом 5:7, 4:6. Она продолжалась 1 час и 40 минут. На счету Медведева два эйса. Кроме того, в течение матча он не допустил ни одной ошибки и реализовал один брейк-пойнт. Руне, в свою очередь, сделал две подачи навылет, совершил две двойные ошибки, а также реализовал три брейк-пойнта.

Второй финалист серии «Мастерс» и соперник Руне определится после матча британского теннисиста Джека Дрейпера и испанца Карлоса Алькараса, который состоится 16 марта.

Российский теннисист Даниил Медведев 12 марта вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе, обыграв представителя США, 11-ю ракетку мира Томми Пола. Продолжительность матча составила 1 час 14 минут. Медведев отметился пятью брейк-пойнтами из шести возможных, а также выполнил восемь подач навылет.