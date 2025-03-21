Спортивные выходные с «Известиями»

Футбол

Товарищеские матчи. Молодежная сборная Колумбии – молодежная сборная России

Фото: t.me/teamrussia_u21

На этой неделе первая сборная России играла товарищеский матч с Гренадой (5:0), который войдет в историю голом Артема Дзюбы, побившим рекорд по мячам за национальную команду. Но не только у нее в марте проходят контрольные матчи. Очередную поездку в Южную Америку совершает молодежная сборная России. В выходные наша команда игроков не старше 20 лет дважды сыграет в гостях со сверстниками из Колумбии. Ранее с осени 2023 года отечественная молодежка проводила серии матчей в Бразилии и Уругвае с местными командами.

22 марта, 03:00, стадион «Рауль Миранда» (Юмбо, Колумбия). 23 марта, 23:55, стадион имени Паскуаля Герреро (Кали, Колумбия). Прямые трансляции на «Матч ТВ»

Хоккей

Регулярный чемпионат КХЛ. «Динамо» (Москва) – «Локомотив», ЦСКА – «Динамо» (Минск), «Автомобилист» – «Металлург»

Фото: Спорт-Экспресс/Александр Федоров

В выходные завершится регулярный чемпионат КХЛ. Уже определились все 16 участников плей-офф, который стартует в середине следующей недели. Но в оставшиеся дни регулярки зрителей ждут несколько ярких противостояний. Два лидера Западной конференции — московское «Динамо» и ярославский «Локомотив» — сыграют друг против друга в столице и проверят свои силы перед сериями на вылет. А другой матч в Москве во многом определит, как распределятся пары в плей-офф. ЦСКА примет на своем льду минское «Динамо». Эти команды идут на четвертом и пятом местах на Западе и определят между собой, кто начнет дома первый раунд Кубка Гагарина. Кроме того, в последние дни регулярки пройдет уральское дерби, в котором екатеринбургский «Автомобилист» встретится с магнитогорским «Металлургом». От исхода этой встречи также зависит, кто с кем сыграет на Востоке в стартовом раунде плей-офф.

22 марта, 19:30: «ВТБ Арена» (Москва); «ЦСКА Арена» (Москва). 23 марта, 14:30, «УГМК Арена» (Екатеринбург). Прямые трансляции на «Матч ТВ», «КХЛ ТВ», «КХЛ Прайм» и «Кинопоиске»

Теннис

Турниры «Мастерс» и WTA 1000 в Майами

Фото: REUTERS/Amr Alfiky

На прошлой неделе в американском Индиан-Уэллсе прошел первый в сезоне турнир «Мастерс» в мужском теннисе. Второе подобное соревнование началось в середине этой недели в Майами. Победитель получит 1 тыс. очков. Уже в выходные первые матчи в рамках этого турнира проведут Даниил Медведев, Андрей Рублев и Карен Хачанов. Параллельно там же состоится женский турнир WTA-1000, где выступят восемь россиянок. Две из них — Вероника Кудерметова и Мирра Андреева — сыграют друг против друга. И это будет первый матч Андреевой после триумфа на тысячнике в Индиан-Уэллсе, который она выиграла в прошлые выходные. И у мужчин, и женщин в ближайшие дни пройдут матчи второго и третьего круга.

21–23 марта, 00:00 – 04:00, 21:00 – 00:00. Hard Rock Stadium (Майами, США). Прямые трансляции на сайтах ATP и WTA

Лыжные гонки

Чемпионат России. Масс-старт классическим стилем

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

В конце лыжного сезона в России национальное первенство проводится в несколько этапов. В начале марта в Казани было разыграно большинство медалей в гонках на короткие и средние дистанции, а также в эстафетах. В апреле в Мурманской области сезон завершится масс-стартами свободным стилем. А в ближайшие выходные в селе Выльгорт под Сыктывкаром в Республике Коми пройдут масс-старты на 50 км классическим стилем у мужчин и женщин. Там зрители увидят главных звезд российских лыж, включая олимпийских чемпионов и обладателей Кубка мира Александра Большунова и Наталью Терентьеву.

22 марта, 10:00, женщины. 23 марта, 10:00, мужчины. Лыжный комплекс имени Раисы Сметаниной (Сыктывкар). Прямые трансляции на «Матч ТВ» и «Матч! Планета»

Баскетбол

Единая лига ВТБ. УНИКС – «Локомотив-Кубань»

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

В апреле регулярный чемпионат в Единой лиге ВТБ подойдет к концу. Каждой команде осталось сыграть по шесть-семь матчей, прежде чем сформируются пары в плей-офф. Но уже ясно, что первые четыре места в таблице займут московский ЦСКА, казанский УНИКС, петербургский «Зенит» и краснодарский «Локомотив-Кубань». Теперь они ведут борьбу внутри своего квартета за то, чтобы как можно выше в таблице закончить регулярку и выйти в четвертьфинал с более выгодных позиций. В этом плане важное значение будет иметь намеченный на ближайшие выходные очный матч двух команд из этой лидирующей группы, в котором УНИКС примет на своей площадке «Локомотив-Кубань».

22 марта, 14:00. «Баскет Холл» (Казань). Прямая трансляция на «Матч ТВ»