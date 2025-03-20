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«В матче команд КХЛ и НХЛ сыграл бы с большим удовольствием»

Хоккеист «Авангарда» Константин Окулов — об игре, о которой договорились Путин и Трамп, шансах на возвращение сборной России на международную арену, успехах омского клуба и продлении контракта
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Фото: Спорт-Экспресс/Александр Федоров
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Провалив первую половину сезона, омский «Авангард» находился вне зоны плей-офф, но в последние три месяца поднялся на шестое место в Восточной конференции и после недавней 12-матчевой победной серии выглядит одним из фаворитов предстоящего Кубка Гагарина. Это стало возможным после декабрьского назначения главным тренером канадца Ги Буше и подписания группы новых хоккеистов, среди которых трехкратный обладатель Кубка Гагарина в составе московского ЦСКА Константин Окулов.

Его контракт после обмена в «Авангард» действовал до конца нынешнего сезона, но в начале марта «ястребы» подписали с 30-летним нападающим новое соглашение на три года.

В интервью «Известиям» Окулов объяснил досрочное продление контракта, рассказал о причинах успешных результатов омичей, а также прокомментировал новость о договоренности провести матч между командами КХЛ и НХЛ, достигнутой на переговорах президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

— Почему решили подписывать новый контракт, не дожидаясь окончания сезона и выхода на рынок свободных агентов?

— В какой-то момент я просто не видел смысла ждать конца сезона. Я перешел в «Авангард» в конце декабря, месяц подождал, когда адаптируюсь к Омску и моя семья переедет. Когда поступило предложение от «Авангарда» о новом контракте, я уже увидел, как работает структура клуба, какая у него арена, какие болельщики, как мне тренерский штаб доверяет. В итоге не увидел каких-либо препятствий, чтобы тянуть до лета и не продлевать контракт с командой уже по ходу сезона.

— Спросил об этом еще потому, что в СМИ и соцсетях ходили слухи о вашем и вашей семьи якобы нежелании любой ценой оставаться в Омске после многих лет жизни в Москве, что продление контракта с «Авангардом» возможно, только если не найдутся варианты лучше по зарплате и амбициям клуба.

— Я читал об этом. И не до конца понимаю, почему кто-то считает, что я или моя супруга так прям привыкли к Москве, чтобы не хотеть жить в Омске. Мы вообще сами из Новосибирска родом, я там играл до 22 лет за «Сибирь». Это рядом с Омском, поэтому слухи были странные.

— Все-таки вы семь с половиной лет прожили в Москве. Бывает, что люди привыкают к мегаполису и не хотят возвращаться на историческую родину или куда-то рядом с ней.

— Это не наш случай, поскольку мы с семьей каждое лето с удовольствием проводим по три-четыре недели в Новосибирске. Да, понимаю, что мы долго жили в Москве, но и в тот период, и по сей день любим возвращаться домой. Поэтому, когда переехали в соседний с Новосибирском Омск, было странно читать комментарии, что якобы я или моя супруга не хотим оставаться в городе (улыбается). Самое удивительное, что моя жена как раз была одной из первых, кто мне говорил, что надо продлевать контракт. Она говорила: «Ты здесь хорошо играешь, набираешь очки, тебе доверяют, поэтому не надо ничего выдумывать».

— «Авангард» шестой на Востоке, но всего в двух очках от четвертого места. Сильно важно за оставшиеся две игры подняться в таблице?

— Дело не в месте в таблице, а конкретно в нашей игре. Нельзя просто выходить на игру и действовать спустя рукава, думая уже только о плей-офф. Надо в каждом матче показывать свою лучшую игру — это тебе в плей-офф поможет психологически и ментально.

— За счет чего ваша команда выдала недавнюю победную серию в 12 матчей и вообще является одной из лучших после Нового года?

— Победная серия и вообще успешные наши результаты последних месяцев — это просто грамотная тренерская работа, сплоченность коллектива и выполнение единой мысли, единых действий на площадке, которые приводят к победным результатам. Когда ты даже где-то проигрываешь, но можешь исправить ошибки и найти способ отыграться, это тоже потом тебе будет в помощь в том же плей-офф. Главное, грамотно анализировать все свои игры — и проигранные, и победные.

— Во время вашего матча с московским «Динамо» в публичное поле вышла информация, что во время переговоров Путина и Трампа достигнута договоренность о проведении матча между командами КХЛ и НХЛ. Как отреагировали, когда узнали об этом?

— Могу только сказать, что для любого спортсмена сыграть в таком матче — это большая возможность. Мне бы очень хотелось принять в нем участие. Я бы сыграл с большим удовольствием.

— Это может поспособствовать тому, что Международная федерация хоккея с шайбой (IIHF) начнет возвращать наши сборные на чемпионаты мира и согласится с допуском России до Олимпиады?

— Наверное, об этом надо спрашивать у больших руководителей. Как спортсмен, я, конечно, хочу, чтобы Россия вернулась на международную арену. Не только в хоккее, но и во всех видах спорта. Многие спортсмены кладут ради этого жизнь, но не могут выступать. В этом плане обидно и за уже состоявшихся спортсменов, и особенно за молодых. Тот же молодежный чемпионат мира по хоккею у многих может быть раз в жизни, а наши ребята уже три года не имеют шансов показать себя на нем. Так что, если тот матч между КХЛ и НХЛ, о котором сейчас говорится, будет первым шагом к возвращению сборных на международную арену — это замечательно.

— Вы играли на чемпионате мира – 2021 в Риге, последнем, в котором участвовала Россия. Очень велико желание повторить такое?

— Есть это желание, конечно. Если мне за мою карьеру еще доведется съездить на чемпионат мира или Олимпийские игры, то я с большим удовольствием это бы сделал. И буду делать всё возможное, чтобы заслужить место в составе сборной на таких турнирах.

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