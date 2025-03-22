Врач дала советы по улучшению состояния при переедании

Переедание стало привычной проблемой в современной жизни — люди едят на ходу, за компьютером, во время просмотра ленты. Такой подход к питанию нарушает работу пищеварительной системы, ухудшает усвоение полезных веществ и со временем приводит к набору лишнего веса. Врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина рассказала «Известиям» 22 марта, как справиться с последствиями переедания и не навредить организму.

«Если переедание случилось однократно, например на празднике или в выходные, не стоит паниковать. Организму можно помочь восстановиться без жестких ограничений. Первый шаг — выпить один-два стакана чистой воды без газа или несладкий чай. Это поможет облегчить пищеварение и ускорить выведение лишнего. При этом не стоит принимать ферментные препараты для поддержания работы желудочно-кишечного тракта и переваривания излишков пищи, поскольку они угнетают выработку собственных ферментов, отучая организм работать», — объяснила эксперт.

По ее словам, плохая идея — ложиться отдыхать после обильного застолья, потому что из-за этого можно получить заброс желудочной кислоты в пищевод и спровоцировать рефлюкс-эзофагит. Лучше выйти на прогулку. Ритмичная прогулка на протяжении 30–40 минут улучшит самочувствие за счет включения в работу внутриклеточных липаз — ферментов, которые расщепляют жир.

«Если с утра всё еще ощущается тяжесть, стоит устроить легкий разгрузочный день. Это не голодание, а щадящий рацион, который помогает пищеварительной системе «отдохнуть». Основу питания в такие дни могут составлять нежирные кисломолочные продукты, например творог и кефир, свежие овощи и зелень, легкие листовые салаты без жирных соусов и майонеза. Можно добавить немного растительного масла, овощную соломку из сельдерея или моркови, нежирную отварную или паровую рыбу, а также печеные яблоки без добавления меда и орехов», — посоветовала Сережина.

При этом нужно пить больше воды или смузи из зеленых овощей и уменьшить объем порций. Вместе с тем разгрузочный день не должен превращаться в наказание. Также не стоит думать о том, что чем меньше съедено, тем быстрее удастся похудеть. Такое мышление часто приводит к срывам и формированию нездорового пищевого поведения, уточнила врач.

«Совсем иначе стоит действовать, если переедание носит не эпизодический, а систематический характер. Особенно если оно сопровождается набором веса, чувством вины и попытками компенсировать лишнее едой с еще большим содержанием калорий. Если переедание связано с эмоциональными перегрузками, стрессами на работе, семейными конфликтами или хронической усталостью, то это уже называется компульсивным перееданием», — обратила внимание Сережина.

Эксперт объяснила, что в таких случаях важно не только менять рацион, но и работать с первопричиной. По ее словам, оптимальным вариантом будет обратиться к нутрициологу и психологу, чтобы проанализировать пищевое поведение и эмоциональный фон, а затем вместе разработать безопасную стратегию решения проблемы.

В случае если переедание стало частью образа жизни и его последствия выразились в лишнем весе или ожирении, необходим комплексный подход. Стоит пройти медицинское обследование, в том числе лабораторную диагностику, чтобы выяснить, что именно провоцирует такое поведение: гормональные нарушения, проблемы с уровнем сахара в крови, хроническое воспаление, дефицит витаминов и микроэлементов, например витамина D и магния.

Для того чтобы комфортно и безопасно снижать вес, важно не просто сокращать количество еды, а менять структуру питания, сделать рацион более разнообразным, уточнила медик.

«Вместе со специалистом можно выстроить рацион так, чтобы он был сытным, но менее калорийным. Это достигается за счет снижения энергетической плотности блюд — в рацион добавляют больше овощей, белка, клетчатки и воды, а жирные, сладкие и обработанные продукты постепенно исключаются. Такая «объемная» еда позволяет ощущать насыщение, не перегружая организм и не провоцируя новый срыв. При этом важно исключить пищевые непереносимости с помощью специального анализа крови на 286 пищевых молекул», — добавила Сережина.

Ранее, 29 января, врач-гастроэнтеролог, эндоскопист клиники Gastro Clinic Натия Чехоева рассказала «Известиям», что систематическое потребление избыточного количества калорий неизбежно перегружает организм. Это не только увеличивает массу тела, но и создает нагрузку на внутренние органы, в том числе на сердце, печень, поджелудочную железу.