Полный живет: как бороться с ожирением подростков

От ожирения страдает практически каждый восьмой житель Земли, в России избыточную массу тела имеют 17,1% детей, а диагноз «ожирение» ставится 9,9% несовершеннолетних. О том, какие меры борьбы с эпидемией XXI века помогут врачам и ученым справиться с проблемой, а детям избавиться от лишнего веса — в материале «Известий».

Семейные традиции

По данным Минздрава, наши дети едят мало рыбы, молочных продуктов, мяса, птицы, а также овощей и фруктов, зато в избытке лакомятся пищей с насыщенными жирами, солью и с добавленным сахаром. Проблемы, связанные с пищевыми привычками несовершеннолетних россиян, обсуждались на недавней VI Международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы питания детей и подростков». Заведующая лабораторией возрастной нутрициологии ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Екатерина Пырьева связывает неправильное питание, в частности, с ускорением темпов жизни, высокими учебными нагрузками, изменением стереотипа питания и доступностью вредных лакомств.

— Высокое потребление продуктов с насыщенными жирами и солью наблюдается более чем у 45–50% детей; а пищу с добавленными сахарами предпочитают 60–65% несовершеннолетних , — поясняет Екатерина Пырьева.

Врачи и ученые единодушны: пищевые привычки прежде всего прививаются в семье. Так, по статистике, 73,3% родителей при выборе продуктов отдают предпочтение сладкому вкусу, поэтому дети с раннего возраста привыкают к добавленному сахару. При этом снижается удельный вес основных приемов пищи, а количество перекусов увеличивается.

И. о. директора Института профилактической медицины им. З.П. Соловьева, проректор по учебной работе ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, профессор, член-корреспондент РАН Ольга Милушкина также подчеркивает, что показатели здоровья детей сильно связаны именно с современным образом жизни, который, в свою очередь, ведет к неправильному питанию.

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— Мы изучали три поколения школьников от первого до выпускного класса, — говорит Ольга Милушкина. — Согласно исследованию, показатели массы тела современных детей практически во всех возрастных группах гораздо больше, чем у их сверстников 60-х и 80-х годов прошлого века.

По словам профессора Милушкиной, характерный симптом нашего времени — увеличение толщины подкожно-жировой складки на талии детей. У современных мальчиков эти складки гораздо больше, чем у их пап и дедушек.

С точки зрения эксперта, порой проблема в том, что дети получают гораздо больше еды, чем им требуется. Причины этого излишества, в частности, в психологических факторах: стрессы, депрессии, скука и неумение занять свое время вынуждают школьников чаще и больше жевать. Еда становится утешением и развлечением, способом общения, а на покупку калорийных и сладких продуктов людей провоцирует избыточная, красочная реклама.

Суперфуд

Между тем академик РАН, научный руководитель ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», главный внештатный специалист-диетолог Минздрава России Виктор Тутельян подчеркивает, что энергетическая ценность рациона должна соответствовать энергозатратам. Причины лишнего веса детей и подростков ученый связывает не только с неправильным питанием, но и с дефицитом движения.

— Теперь, когда хорошо развит транспорт, не нужно пешком ходить в школу за несколько километров. И никто не поднимается пешком, например, на третий этаж — для этого есть лифт, — рассуждает Виктор Тутельян. — Все эти блага цивилизации приводят к гиподинамии. Исправить ситуацию поможет культ здоровья, физической активности и спорта.

Детство и юность — это тот период, когда идет формирование всех систем организма, закладывается фундамент здоровья, подчеркивает академик. И задумываться об этом следует не тогда, когда ребенок появился на свет, а с момента зарождения жизни.

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— Любое нарушение питания будущей матери может нанести тотальный ущерб здоровью ребенка, — отметил академик Тутельян. — Нужно включить правила здорового питания во все этапы образования — начального, среднего и высшего.

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ Татьяна Буцкая также обращает внимание, что здоровье ребенка напрямую зависит от правильного начала его жизни. В частности — от грудного вскармливания, которое выбирают не все женщины. Детские врачи бьют тревогу: сейчас на грудном вскармливании к 6 месяцам остаются всего лишь 37% малышей. Между тем искусственное питание для грудничков идеальной пищей не назовешь.

— Невозможно в банку, на которой написано «заменитель грудного молока», поместить всё, что дает нам природа . И если в первые месяцы жизни у детей нет правильного старта, то дальше мы будем их только лечить, — считает Буцкая.

По мнению депутата, вопрос о естественном вскармливании детей грудного возраста необходимо встраивать в стратегию семейной демографической политики России. В частности, в детских поликлиниках следует оборудовать специальные центры, в которые кормящая женщина может обратиться, если у нее возникли соответствующие проблемы. Это позволит маме с малышом получить помощь незамедлительно, без дополнительного обращения в женскую консультацию.

Профессор кафедры факультетской педиатрии РНИМУ имени Н.И. Пирогова Минздрава России, врач-неонатолог Ирина Беляева подчеркнула, что лактацию можно назвать социальным процессом , поскольку многое зависит от окружения женщины, которое должно ее поддерживать.

— В самом процессе лактации бывают лактационные кризы, когда молодой маме некому помочь мудрым советом и поддержать не только словами, но и делом. Многие женщины порой отказываются от продолжительного грудного вскармливания, — говорит Ирина Беляева. — Но большинство профессиональных организаций все-таки рекомендуют кормить ребенка грудным молоком до полутора лет, хотя по решению женщины оно может продолжаться и дольше.

Причина перехода на смеси еще и в том, что не все молодые мамы готовы ограничивать себя в диете, отказываться от вредных привычек, поддерживать правильный образ жизни на протяжении всего периода лактации. А отсутствие грудного молока в первые месяцы развития малыша в будущем отражается на его здоровье.

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— Диетология последнего десятилетия направлена на то, чтобы приблизить количество и качество белка в молочных смесях для детского питания к его количеству и качеству в грудном молоке, — рассказывает Беляева. — Однако довести заменитель до совершенства невозможно.

В частности, со временем, по мере роста младенца, в грудном молоке снижается количество белка. С точки зрения физиологии это оправдано, поскольку, например, во втором полугодии ребенок уже не требует таких высоких темпов роста, как в первые недели жизни. А вот количество белка в искусственных смесях остается неизменным на всех этапах кормления, и это тоже вызывает определенные риски. Из-за избыточного потребления белка перестраивается метаболизм, что в будущем способно приводить к ожирению. Теоретически было бы идеально создать несколько молочных смесей, привязанных к разным возрастам, которые, так ж, как и грудное молоко, реагировали бы на потребность в снижении белка. Но на практике сделать это сложно.

— Снизить количество белка в молочной смеси, приблизив его к содержанию белка в грудном молоке, технологически непросто, потому что нужно сохранить при этом адекватный аминокислотный состав, который будет способствовать полноценному развитию центральной нервной системы у ребенка. А при этом надо еще и соблюсти определенные технологические сложности с остальными компонентами питания в этой смеси, — разъясняет эксперт.

За научными разработками стоят сложные исследования, что, конечно же, увеличивает стоимость смеси. Поэтому, с точки зрения неонатолога, кормить младенцев грудным молоком дешево и правильно.

Продукты, помогающие сбросить вес

Главный врач клиники ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», доктор медицинских наук Зайнудин Зайнудинов сетует на то, что у большинства детей с лишним весом встречается так называемое саркопеническое ожирение. При этом заболевании избыток жировых отложений сочетается с дефицитом мышечной массы тела. Основные причины неприятного диагноза — нехватка в рационе белка, избыточное потребление добавленного сахара, насыщенных жиров, недостаточное количество витаминов, пищевых волокон.

По словам профессора, в этом случае необходимо наблюдение диетолога и консультации психолога. Диета определяется индивидуально и зависит от выраженности ожирения, а также наличия сопутствующих заболеваний, пола, возраста больных, их физической активности и др. И все-таки общие рекомендации тоже существуют. Необходимо ограничивать количество углеводов, преимущественно тех, что легко усваиваются; меньше есть жиров животного происхождения, но при этом налегать на растительные масла. Из меню исключаются продукты, которые возбуждают аппетит: острые закуски, пряности, приправы и другие разносолы. Под запретом также сладкие молочные продукты.

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— Ощущение сытости создается с помощью малокалорийной, но значительной по объему пищи, а это сырые овощи, фрукты, продукты, обогащенные пищевыми волокнами. Учите детей есть медленно, без компьютерного, телевизионного, мобильного сопровождения , — призывает Зайнудин Зайнудинов.

Рацион обогащается витаминами, а потребление поваренной соли сокращается — максимум до 5 г в сутки. Особое ограничение (а лучше полный запрет) распространяется на употребление сладких напитков, причем не только приторной газировки, но и соков, компотов, морсов. А вот обычную питьевую воду можно пить по желанию в любое время.

— Детям, страдающим ожирением, необходимо повышение физической активности. Им также требуется сбалансированный рацион с использованием специализированных пищевых продуктов диетического лечебного и профилактического питания, — поясняет Зайнудин Зайнудинов.

Российские ученые фактически убрали иронию из выражения «Что бы такое съесть, чтобы похудеть». Специалисты ведут разработку пищевых продуктов, которые показаны при ожирении. Это — пища с модифицированным белковым составом; низким или пониженным гликемическим индексом; с повышенным содержанием витаминов-антиоксидантов (витаминов С, Е, А, бета-каротина).

Новейшая медицинская технология лечения ожирения и метаболического синдрома — употребление специальных продуктов с L-аргинином. Эта аминокислота входит в основу белка, способствует увеличению мышечной массы и «сжиганию» висцерального (внутреннего) жира. В организме человека она вырабатывается в незначительных количествах.

— Проведены клинические исследования специализированного продукта в виде сухого растворимого напитка с L-аргинином на основе порошка шиповника, — рассказывает профессор. — Получены экспериментальные данные по клиническому подтверждению эффективности лечения ожирения с положительной динамикой. Предполагается, что внедрение этой разработки позволит оптимизировать рацион питания страдающих от ожирения 3 млн детей в возрасте 6–18 лет.