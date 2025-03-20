Открыли горизонт: «Известия» и Al Mayadeen заключили соглашение о сотрудничестве

В Бейруте 20 марта состоялось подписание меморандума о сотрудничестве между МИЦ «Известия» и одним из ведущих телеканалов Ближнего Востока — Al Mayadeen. Партнерство откроет новые возможности для обмена новостным контентом, совместных проектов и стажировок. Гендиректор «Известий» Владимир Тюлин заявил, что сотрудничество двух медиа позволит выстроить инфраструктуру для работы журналистов, создать новые стандарты работы отрасли. Председатель совета директоров Al Mayadeen Гассан бен Джидду пригласил представителей «Известий» принять участие в конференции медиаальянса, которую планируется провести в Бейруте в ближайшем будущем.

Соглашение о сотрудничестве

Мультимедийный информационный центр «Известия» укрепляет международное присутствие, выходя на информационное поле Ближнего Востока. 20 марта в Бейруте состоялось подписание меморандума о сотрудничестве между МИЦ «Известия» и одной из ведущих медиасетей региона — ливанским телеканалом Al Mayadeen.

Под документом поставили подписи генеральный директор МИЦ «Известия» Владимир Тюлин и председатель совета директоров Al Mayadeen Гассан бен Джидду. В церемонии также принял участие чрезвычайный и полномочный посол России в Ливане Александр Рудаков.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Партнерство между российским медиахолдингом и влиятельным ближневосточным телеканалом открывает новые перспективы для обмена новостным и аналитическим контентом, совместного производства материалов и организации стажировок для сотрудников. Кроме того, запланированы мероприятия, которые поспособствуют укреплению профессиональных связей и расширению аудитории двух медиаресурсов на национальном и международном уровнях.

— Для нас это событие является историческим и очень важным. Я уверен, что наши взаимоотношения с Al Mayadeen будут в дальнейшем развиваться и окажутся прочными, — подчеркнул Владимир Тюлин. — Мы считаем телеканал нашим близким партнером не только в стратегическом плане, но и в дружеском. Наше сотрудничество пойдет на пользу всему миру и всей журналистике, поскольку сейчас мировая журналистика, которая всегда считалась эталоном, показала свою несостоятельность, показала себя институтом, на объективность которого рассчитывать точно нельзя.

По мнению генерального директора МИЦ «Известия», совместная работа двух медиа позволит выстроить общую инфраструктуру для работы журналистов со всего мира, даст возможность доносить разные точки зрения до всех, кто хочет их услышать, и со временем создаст новые стандарты работы мировой медиаотрасли.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В свою очередь, председатель совета директоров Al Mayadeen Гассан бен Джидду выразил надежду, что подписанное соглашение станет началом нового этапа сотрудничества.

— Мы ценим «Известия», ведь это по-настоящему исторический бренд и историческая компания. «Известия» могут передать нам свой опыт, а мы, в свою очередь, будем показывать им точку зрения арабского мира на мировые события. Кроме того, мы хотим сотрудничать со всей Россией, со всем ее культурным, религиозным и историческим разнообразием. Наше всеобъемлющее соглашение подразумевает не только обмен опытом, но и стажировки, создание совместных проектов. Также в ближайшее время газета «Известия» примет участие в конференции глобального мира, которая пройдет в Бейруте, — рассказал Гассан бен Джидду.

Посол РФ в Ливане Александр Рудаков отметил, что подписанный меморандум устанавливает точки соприкосновения между журналистикой России и Ливана.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Надеемся, что это будет плодотворным для обеих сторон и поможет взаимодействию на уровне не только наших правительств, медийных групп, но и на уровне наших народов, которого так сегодня не хватает, — отметил российский посол.

Al Mayadeen был запущен в 2012 году в Бейруте и за прошедшие годы превратился в один из самых авторитетных и влиятельных телеканалов региона. Он вещает круглосуточно, в эфире 17 различных программ: новости, аналитика, эксклюзивные интервью. Канал имеет представительства в Вашингтоне, Москве, Тунисе, Каире, Тегеране и Дамаске, а его корреспонденты работают по всему Ближнему Востоку. Важная особенность Al Mayadeen — его мультиформатность: материалы публикуются сразу на трех языках — арабском, английском и испанском.

В цифровом пространстве телеканал также занимает прочные позиции: 1,45 млн подписчиков на YouTube, более 500 млн совокупных просмотров видео и свыше 2,2 млн подписчиков в социальной сети X (бывший Twitter).

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

МИЦ «Известия» также является одним из крупнейших российских медиахолдингов. В его состав входят новостной портал IZ.RU, телеканал и газета «Известия», газета «Деловой Петербург», новостные службы телеканалов РЕН ТВ, Пятый канал и «78». Ежемесячная аудитория интернет-ресурсов МИЦ «Известия» превышает 100 млн человек, а ТВ-аудитория — более 80 млн. Холдинг стабильно входит в топ-5 новостных онлайн-ресурсов России по версии Liveinternet.

Визит «Известий» в Бейрут

В рамках визита в Бейрут представители МИЦ «Известия» не только обсудили перспективы сотрудничества с одной из крупнейших медиаструктур Ближнего Востока, но и своими глазами увидели, как работают ее сотрудники. Делегацию «Известий» провели по офисам Al Mayadeen, показали работу редакции, новостной службы и телевизионных студий.

Особое впечатление произвело посещение «студии мучеников». Она названа в честь четырех сотрудников Al Mayadeen, погибших в результате израильских ударов. Глава офиса Al Mayadeen в Бейруте сообщил «Известиям» историю их гибели.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Фарах Омар и Раби аль-Маамари погибли, когда готовили прямой эфир. Они отошли на отдых на несколько минут, и на них был направлен израильский дрон с двумя ракетами. Они погибли средь бела дня. Что касается Мухаммада Реды и Хасана Наджара, они погибли в три часа ночи — две израильские ракеты ударили по ним, когда они спали. Четверо погибших с разницей в год. Сначала были убиты Фарах и Раби, а на следующий год — Мухаммад и Хасан. Эта студия была названа в их честь, — рассказал Марун ас-Сарф.

Для сотрудников «Известий» эта экскурсия стала напоминанием о том, что журналистская профессия требует не только высокого профессионализма, но и мужества.

Теперь российский медиахолдинг и ливанский телеканал намерены перейти к практической реализации намеченных планов: запуску совместных проектов, обмену опытом, созданию новых каналов коммуникации между Москвой и Бейрутом и совместному созданию информационных продуктов, которые помогут аудитории в России и на Ближнем Востоке лучше понимать друг друга.