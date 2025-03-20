Реклама
Прямой эфир
Общество
Кравцов не исключил апробацию оценки за поведение в нескольких регионах
Мир
Евросоюз отказался размораживать российские активы
Мир
Путин подписал указ об отъезде незаконно находящихся в РФ украинцев до 10 сентября
Мир
Парламент Эстонии не поддержал закрытие границы с Россией
Общество
МИЦ «Известия» и телеканал Al Mayadeen подписали соглашение о сотрудничестве
Общество
В Смоленской области задержали руководителя СИЗО № 1 за получение взятки
Мир
Переговоры представителей России и США пройдут в Эр-Рияде 24 марта
Спорт
Тарпищева переизбрали членом МОК
Общество
Четверым обвиняемым по делу о теракте в «Крокусе» продлили арест на два месяца
Мир
В ЕП сообщили о намерении немецкой партии ХДС возобновить поставки газа из РФ
Мир
В Польше возмутились пропагандой Бандеры среди проживающих в ЕС украинцев
Армия
Шойгу отметил совершенный уровень российского вооружения
Авто
Daewoo Matiz оказался самым популярным подержанным авто в Москве
Мир
В МИД РФ указали на противоречие поставок вооружения США Киеву намерениям на мир
Мир
Путин поделился с Лукашенко оценками ведущегося российско-американского диалога
Армия
Бойцы ВС РФ рассказали о попытке переодетого в бабушку боевика ВСУ выехать из Суджи
Общество
В Раздольном Северной Осетии в преддверии 80-летия Победы зажгли Вечный огонь

Эксперт назвал причины роста индекса гособлигаций РФ

Эксперт Царьков: индекс гособлигаций РФ демонстрирует рост
0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Индекс государственных облигаций (RGBI, Russian Government Bonds Index) демонстрирует рост стоимости пакета облигаций федерального займа (ОФЗ), входящих в его состав, благодаря сочетанию геополитической стабильности, снижению инфляционных рисков и успешным государственным аукционам. Об этом рассказал «Известиям» 20 марта директор департамента торговых операций, сооснователь GBIG Holding Дмитрий Царьков.

По данным Мосбиржи, утром 20 марта 2025 года индекс гособлигаций России поднялся выше отметки 113 пунктов впервые с мая 2024 года.

«Мировая арена, долгое время напоминавшая бурлящий котел, наконец-то начала остывать. Снижение международной напряженности действует на инвесторов как бальзам на душу. Они активно возвращаются на рынок российских государственных облигаций, видя в них надежность», — отметил эксперт.

По его словам, улучшение геополитического фона снижает риски и вселяет уверенность в том, что вложения в ОФЗ станут крепким якорем в инвестиционном портфеле. Кроме того, важным фактором стала динамика инфляции.

«По данным Росстата, индекс потребительских цен за неделю с 11 по 17 марта вырос всего на 0,06%, что ниже показателей предыдущих периодов. Население тоже стало смотреть в будущее с большим оптимизмом: инфляционные ожидания в марте снизились», — подчеркнул специалист.

Задел на будущее: как изменится фондовый рынок в 2025 году
Акции и облигации вырастут в цене

Он добавил, что эти сигналы дают основания полагать, что Банк России может смягчить свою денежно-кредитную политику, снизив ключевую ставку уже в ближайшее время.

«Удержание ставки для достижения положительного эффекта уже дает зеленый свет на покупку ОФЗ. И, конечно же, стоит понимать, что банковские депозиты очень скоро начнут терять свою привлекательность», — сказал эксперт.

Особое внимание он уделил успешным аукционам по размещению облигаций федерального займа.

«Недавние аукционы стали настоящим триумфом. Высокий спрос на государственные ценные бумаги свидетельствует о том, что инвесторы готовы доверять и вкладываться в российскую экономику. Успешные размещения не только наполнили государственную казну, но и послужили катализатором роста цен на облигации, что, в свою очередь, отразилось на повышении индекса RGBI», — подытожил Царьков.

В минувшем году, 5 декабря, директор управления продаж и клиентского обслуживания инвестиционной компании Fontvielle Руслан Спинка рассказал «Известиям», что гособлигации — консервативный инструмент с хорошо прогнозируемой доходностью. Аналогичными качествами обладает сберегательный вклад. При этом сберегательные вклады могут иметь более выгодные условия, однако депозит позволяет зафиксировать высокую доходность на короткий период времени, максимум — на несколько лет. В дальнейшем всё зависит от ключевой ставки.

Вместе с тем классические облигации имеют постоянную доходность: действующие по ним условия могут сохранить актуальность в течение нескольких лет.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025