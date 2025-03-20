Эксперт назвал причины роста индекса гособлигаций РФ

Индекс государственных облигаций (RGBI, Russian Government Bonds Index) демонстрирует рост стоимости пакета облигаций федерального займа (ОФЗ), входящих в его состав, благодаря сочетанию геополитической стабильности, снижению инфляционных рисков и успешным государственным аукционам. Об этом рассказал «Известиям» 20 марта директор департамента торговых операций, сооснователь GBIG Holding Дмитрий Царьков.

По данным Мосбиржи, утром 20 марта 2025 года индекс гособлигаций России поднялся выше отметки 113 пунктов впервые с мая 2024 года.

«Мировая арена, долгое время напоминавшая бурлящий котел, наконец-то начала остывать. Снижение международной напряженности действует на инвесторов как бальзам на душу. Они активно возвращаются на рынок российских государственных облигаций, видя в них надежность», — отметил эксперт.

По его словам, улучшение геополитического фона снижает риски и вселяет уверенность в том, что вложения в ОФЗ станут крепким якорем в инвестиционном портфеле. Кроме того, важным фактором стала динамика инфляции.

«По данным Росстата, индекс потребительских цен за неделю с 11 по 17 марта вырос всего на 0,06%, что ниже показателей предыдущих периодов. Население тоже стало смотреть в будущее с большим оптимизмом: инфляционные ожидания в марте снизились», — подчеркнул специалист.

Он добавил, что эти сигналы дают основания полагать, что Банк России может смягчить свою денежно-кредитную политику, снизив ключевую ставку уже в ближайшее время.

«Удержание ставки для достижения положительного эффекта уже дает зеленый свет на покупку ОФЗ. И, конечно же, стоит понимать, что банковские депозиты очень скоро начнут терять свою привлекательность», — сказал эксперт.

Особое внимание он уделил успешным аукционам по размещению облигаций федерального займа.

«Недавние аукционы стали настоящим триумфом. Высокий спрос на государственные ценные бумаги свидетельствует о том, что инвесторы готовы доверять и вкладываться в российскую экономику. Успешные размещения не только наполнили государственную казну, но и послужили катализатором роста цен на облигации, что, в свою очередь, отразилось на повышении индекса RGBI», — подытожил Царьков.

В минувшем году, 5 декабря, директор управления продаж и клиентского обслуживания инвестиционной компании Fontvielle Руслан Спинка рассказал «Известиям», что гособлигации — консервативный инструмент с хорошо прогнозируемой доходностью. Аналогичными качествами обладает сберегательный вклад. При этом сберегательные вклады могут иметь более выгодные условия, однако депозит позволяет зафиксировать высокую доходность на короткий период времени, максимум — на несколько лет. В дальнейшем всё зависит от ключевой ставки.

Вместе с тем классические облигации имеют постоянную доходность: действующие по ним условия могут сохранить актуальность в течение нескольких лет.