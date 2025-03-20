Четверым обвиняемым по делу о теракте в «Крокусе» продлили арест на два месяца

Четверым обвиняемым по делу о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» продлили арест на два месяца. Об этом 20 марта сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

Московский городской суд рассмотрел ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей в отношении Далерджона Мирзоева, Саидакрама Рачабализоды, Шамсидина Фаридуни и Мухамадсобира Файзова (все четверо внесены в реестр террористов и экстремистов в РФ). Суд постановил продлить обвиняемым арест до 22 мая 2025 года.

Заседание прошло в закрытом режиме. В процессе, как обычно, участвовал переводчик с таджикского.

Уточняется, что обвиняемые плохо воспринимают русский язык на слух, однако при установлении их личностей в начале заседания стало очевидно, что они отвечают на базовые вопросы гораздо более четко, чем год назад.

Согласно данным источника «Известий», в уголовном деле о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» содержится 427 томов, а с учетом перевода — 700. Несмотря на то что обвиняемые ежедневно знакомятся с материалами дела, им не хватает времени для полного изучения, в том числе из-за языковых барьеров. Ожидается, что фигуранты смогут рассмотреть их к концу апреля.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта 2024 года. В здание ворвались террористы в камуфляже, они устроили стрельбу и подожгли концертный зал. В результате атаки погибли 145 человек, пострадал 551.

В Следственном комитете (СК) России сообщили, что совершившие нападение террористы после преступления должны были пересечь границу России и Украины, приехать в Киев и получить обещанное вознаграждение. В ходе допросов обвиняемые подтвердили, что их действия курировал некий мужчина через голосовые сообщения в мессенджере Telegram.

3 марта текущего года председатель СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что менее чем за год завершены следственные действия по уголовному делу о теракте.