Массовое столкновение автомобилей произошло под Архангельском

Массовое столкновение автомобилей произошло на трассе Архангельск – Северодвинск. Кадры случившегося происшествия 19 марта появились в социальных сетях.

На кадрах видео можно заметить большое скопление машин, некоторые их них смяты. Движение по трассе затруднено.

Госавтоинспекция Архангельской области в соцсети «ВКонтакте» сообщила, что в настоящее время сведений о пострадавших в ДТП нет. На место были экстренно направлены наряды дорожно-патрульной службы.

«В регионе сохраняются сложные погодные условия, в связи с чем водителям рекомендуется воздержаться от поездок», — добавили в ведомстве.

15 марта на 317-м км автодороги М-5 «Урал» в Путятинском районе Рязанской области произошло массовое ДТП, в результате которого четверо погибли и трое пострадали. По предварительным данным, произошло столкновение четырех автомобилей: Hyundai Sonata, Kia Sorento, «Лада Гранта» и ВАЗ-2112.