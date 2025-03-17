Сильный снегопад в Москве: непогода парализовала дороги и привела к множественным ДТП

Новая неделя в Москве началась с резкой смены погоды. В понедельник, 17 марта, на столицу обрушился снегопад, сопровождаемый метелью. При этом температура воздуха опустилась до –2 градусов. Автомобилисты оказались не готовы к суровым погодным условиями, многие водители уже перешли с зимней резины на летнюю. Утро на столичных дорогах началось с множественных ДТП. Подробности — в материале «Известий».

Снегопад и метель в Москве

В воскресенье, 16 марта, в столице России был введен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы. Сообщение об этом появилось на официальном сайте Гидрометцентра. Предупреждение будет действительно до 9:00 20 марта.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

17 марта 2025 года в Москве произошла резкая смена погодных условий. Утро началось с обильного снегопада, что стало неожиданностью для многих жителей столицы. По данным Гидрометцентра России, температура воздуха в первой половине дня колебалась от 0 до –2 градусов, местами прошел небольшой снег, а на дорогах образовалась гололедица.

Большинство метеостанций Москвы и области 17 марта отметили формирование снежного покрова. В Москве он составил от 2 см в Тушино и на ВДНХ до 4 см на Балчуге и в Новой Москве. По области самый высокий снежный покров отмечен в Кашире, он составил 6 см.

Массовые ДТП из-за непогоды

В понедельник утром, 17 марта, из-за сложных погодных условий на дорогах Москвы и области произошло множество дорожно-транспортных происшествий. На внешней стороне 75-го км МКАД в ДТП пострадали сразу несколько транспортных средств. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта. В результате инцидента были перекрыты некоторые полосы автомобильной дороги.

Фото: TASS/URA.RU/Владимир Андреев

ДТП также зафиксировано на 67-м км МКАД, где в столкновении участвовало не менее 10 автомобилей. На Ленинградском шоссе в районе Митино в аварию попали около десяти машин, однако пассажирам и водителям удалось избежать серьезных травм. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) рекомендовал водителям в Москве по возможности отдавать предпочтение городскому транспорту. Об этом сообщил столичный департамент транспорта.

В ЦОДД подчеркнули, что в городе продолжается снегопад, а на дорогах может образоваться гололедица, что требует повышенного внимания за рулем. Водителей призвали соблюдать осторожность.

«Не превышайте скорость, держите безопасную дистанцию и не отвлекайтесь на телефон во время движения. Особое внимание следует уделять пешеходным переходам, мостам и эстакадам», — говорится в обращении.

Фото: Global Look Press/Komsomolskaya Pravda

В департаменте транспорта также отметили, что к вечеру возможны затруднения движения в центральных районах, на Третьем транспортном кольце и МКАД.

Операторы аренды электросамокатов и велосипедов поставили поездки на паузу до улучшения погодных условий. Поездки в дождь, снег и гололед могут быть небезопасными. С возвращением плюсовой температуры сервисы аренды продолжат работу.

Прогноз погоды в Москве: когда наступит весна

Весенняя погода вернется в столицу к концу следующей недели. Об этом 15 марта рассказал «Известиям» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам эксперта, потепление начнется в середине недели, а к следующим выходным Москва окончательно выйдет из периода мартовских холодов, которые продлятся еще несколько дней.

В своем Telegram-канале синоптик предупреждал, что с понедельника, 17 марта, зима вновь даст о себе знать. Ночные температуры опустятся от –1 до –3 градусов, а днем ожидается около 0.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«В ночь на вторник, 18 марта, при малой облачности мороз усилится до –4…–6 градусов, днем осадков практически не будет, температура поднимется до +1…+3. Однако поздно вечером начнется снегопад, который при 0…–2 градусах продолжится и в ночь на среду», — сообщил Тишковец.

С середины недели в Москву начнет возвращаться весна. Уже 19 марта воздух прогреется до +5…+7 градусов, а 20-го и 21-го числа солнца в столице станет в разы больше и температура днем достигнет +7…+10. В выходные, 22 и 23 марта, потеплеет еще сильнее: столбики термометров покажут +9…+14 градусов.