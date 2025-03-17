В Москве на МКАД произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. Об этом 17 марта сообщили в пресс-службе столичного дептранса.

«На внешней стороне 75-го км МКАД произошло ДТП с несколькими автомобилями», — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.

Уточняется, что в результате инцидента были перекрыты несколько полос автодороги. На месте работают специалисты, дополнительные обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В этот же день сообщалось о том, что в Ангарске водитель иномарки допустил наезд на несовершеннолетнюю девочку на нерегулируемом пешеходном переходе.