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Белые полосы: Александру Буйнову может грозить тюрьма за ДТП с пенсионеркой

Пострадавшая утверждает, что после наезда на «зебре» артист даже не подошел к ней
Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Народный артист РФ Александр Буйнов сбил пенсионерку на пешеходном переходе в Подмосковье. Об инциденте стало известно 27 февраля. 61-летнюю женщину госпитализировали. По ее словам, артист сразу не оказал ей помощи и на месте аварии не принес извинений, а очевидцы заподозрили, что он может скрыться с места аварии. Сам певец опубликовал извинения в соцсетях лишь на следующий день после ДТП, а его представитель заявил о планах оказать пострадавшей всю необходимую помощь. Об этом, а также о том, что может грозить виновнику аварии, — в материале «Известий».

«Люди начали кричать: «Он сейчас уедет!»

— Я нахожусь сейчас в больнице. Будут обследовать. Взяли анализы. Вчера наложили гипс на ногу. Сегодня будет дообследование, потому что у меня очень сильно болит голова, тошнит, кружится всё. Видимо, еще сотрясение есть, — вздыхает Алла Николаевна.

26 февраля 61-летнюю воспитательницу детского сада на своей иномарке сбил народный артист РФ Александр Буйнов. Всё произошло, когда женщина переходила дорогу по пешеходному переходу в подмосковной Апрелевке.

Место ДТП
Фото: ИЗВЕСТИЯ

— Меня откинуло от удара, — вспомнила в беседе с «Известиями» пострадавшая. — Сбежался народ, потому что время было, когда люди шли с работы, вели детей из детского сада. Я строго шла по пешеходному переходу. Я послушный гражданин и дорогу перехожу только по переходу. Он сбил меня, через какой-то промежуток времени, может, две минуты прошло, вышел, посмотрел, что я лежу, и ушел. Потом сел в машину, люди начали кричать: «Он сейчас уедет!», стали фотографировать номер машины. Видимо, он понял, что всё уже, попал. И он немножко машину назад отогнал, вышел и стоял сначала около нее, потом отошел на тротуар и ни разу ко мне даже не подошел.

После ДТП женщину госпитализировали с разрывом связки ноги. Она продолжает проходить обследование.

«Александр Николаевич это очень тяжело переживает»

Директор артиста Сергей Пудовкин в беседе с «Известиями» утверждает, что Александр Буйнов не пытался скрыться с места происшествия. Кроме того, Пудовкин заверил, что потерпевшей окажут всю необходимую помощь.

Место ДТП
Фото: ИЗВЕСТИЯ

— Александр Николаевич это очень тяжело переживает и будет переживать, — сказал Сергей Пудовкин. — Дальнейшая медицинская помощь будет оказана пострадавшей в полном объеме. Будет оказано всё необходимое содействие для того, чтобы помочь, поддержать и урегулировать этот вопрос во всех смыслах. Очень много было, на мой взгляд, омерзительных и оскорбительных комментариев относительно того, что Александр Николаевич покинул место ДТП, не пытался помочь. Александр Николаевич Буйнов — мужик! Мужчина в полном смысле этого слова, с честью и достоинством. Все необходимые и возможные действия, которые он мог в тот момент сделать, он сделал.

Представитель артиста также добавил, что в момент ДТП тот был трезв, это показало освидетельствование. Сам Александр Буйнов на следующий день опубликовал обращение на своих официальных страницах в соцсетях.

Место ДТП
Фото: ИЗВЕСТИЯ

Вчера вечером произошел дорожный инцидент. Безусловно, пострадавшей Алле Николаевне будет оказана вся необходимая медицинская помощь и поддержка с моей стороны. Я искренне приношу свои извинения пострадавшей. Спасибо сотрудникам ГИБДД и медицинским работникам, которые максимально быстро оказались на месте происшествия и оказали помощь Алле Николаевне. Многие СМИ начали спекулировать этой новостью, выдавая информацию, не соответствующую действительности. Будьте аккуратны и внимательны при выборе источника информации, — сказано в сообщении.

Что может грозить Александру Буйнову за ДТП

Последствия для народного артиста будут зависеть от степени тяжести вреда здоровью пострадавшей в ДТП с его участием, объяснил адвокат московской коллегии адвокатов «Аронов и партнеры», руководитель практики сложных судебных споров Евгений Розенблат.

Ответственность господина Буйнова может быть как административной, так и уголовной, в зависимости от последствий. Но для начала должно быть установлено, что он действительно нарушил правила дорожного движения или правила эксплуатации [автомобиля], — объяснил эксперт.

Певец Александр Буйнов

Певец Александр Буйнов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

По словам источника «Известий» в правоохранительных органах, в статусе дела об административном правонарушении, статья 12.24 Коап, Буйнову грозит штраф или лишение прав.

При легком и среднем вреде здоровью наступает административная ответственность в виде штрафа или лишения права управлять транспортным средством на определенный срок. В случае, если нанесен тяжкий вред здоровью, виновнику ДТП может грозить срок.

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Если нанесен тяжкий вред здоровью, то тогда ответственность наступает по ч. 1 ст. 264 УК. Санкции предусматривают различные виды наказания вплоть до лишения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, — сказал Евгений Розенблат.

Чтобы установить, какая степень вреда здоровью была причинена в результате ДТП, скорее всего будет назначена экспертиза, заключил эксперт.

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