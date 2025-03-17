В Ангарске автомобиль сбил подростка на пешеходном переходе

В Ангарске водитель иномарки допустил наезд на несовершеннолетнюю девочку на нерегулируемом пешеходном переходе. Об этом 17 марта сообщили в пресс-службе управления госавтоинспекции ГУ МВД России по Иркутской области.

«Предварительно установлено, что 21-летний водитель автомобиля Toyota Corolla Fielder допустил наезд на 15-летнюю девочку, идущую с подругой через проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.

Уточняется, что пострадавшая была доставлена в медицинское учреждение с травмами различных тяжестей. По предварительной информации, водитель допустил наезд, потому что его ослепил солнечный свет.

На месте работают специальные службы, по факту произошедшего началась проверка. Дополнительные обстоятельства ДТП устанавливаются.

В этот же день сообщалось о том, что на подъезде к селу Чикча Тюменской области в результате ДТП погиб подросток, который являлся пассажиром питбайка.