Подросток погиб в результате ДТП в Тюменской области

На подъезде к селу Чикча Тюменской области в результате ДТП погиб подросток. Об этом 17 марта сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области.

«Автомобиль ВАЗ-2107 наехал на питбайк, двигавшийся в попутном направлении на 2-м км автодороги подъезда к селу Чикча», — говорится в сообщении в Telegram-канале.



В Госавтоинспекции уточнили, что погиб 17-летний пассажир питбайка, несовершеннолетние водители обоих транспортных средств доставлены в больницу. Обстоятельства аварии выясняются.

15 марта стало известно о гибели четырех человек в массовом ДТП в Рязанской области. В Госавтоинспекции региона отметили, что произошло столкновение четырех автомобилей — Hyundai Sonata, Kia Sorento, «Лада Гранта» и ВАЗ-2112. В результате аварии также пострадали три человека.