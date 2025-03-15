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Синоптик сообщил о потеплении в Москве со следующей недели

Синоптик Тишковец: к концу следующей недели в Москву снова вернется весна
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Весенняя погода вернется в Москву к концу следующей недели. Об этом 15 марта сообщил «Известиям» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Потепление — к середине следующей недели. К концу следующих выходных к нам вернется весна после вот этих мартовских холодов, в которых мы будем пребывать несколько дней», — заявил специалист.

В своем Telegram-канале синоптик уточнил, что в начале следующей недели, с понедельника, 17 марта, зима в столице снова напомнит о себе. Температура ночью составит –1…–3, в дневные часы — около 0.

«В ночь на вторник (18 марта. — Ред.) в условиях малооблачной погоды морозцы окрепнут до –4…–6, днем осадки маловероятны и только +1…+3, но поздним вечером с приближением теплого атмосферного фронта снегопад возобновится, который при температуре 0…–2 продолжится и в ночь на среду», — сообщил Тишковец.

С середины недели и до выходных «природа опомнится и вернет весну». В среду, 19 марта, потеплеет до +5…+7, в четверг и пятницу, 20 и 21 марта, солнца станет еще больше, температура после полудня составит +7…+10. В субботу, 22-го, и воскресенье, 23 марта, в разгар дня воздух прогреется до +9…+14.

Поворот вспять: в Россию вернутся холода и снег
Москвичей на выходных ждут гололедица и снегопады

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил 14 марта, что под утро в текущие выходные дни, 15 и 16 марта, в столице выпадет снег и, возможно, пролежит пару дней. Он также предупредил москвичей об ожидаемой гололедице. Как уточнил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, до конца следующей недели в Москве будут наблюдаться отрицательные ночные температуры.

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