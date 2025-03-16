В Москве объявили «желтый» уровень опасности из-за гололедицы
В Москве введен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы. Об этом в воскресенье, 16 марта, говорится на сайте Гидрометцентра.
Предупреждение будет действовать с 21:00 воскресенья, 16 марта, до 09:00 четверга, 20 марта.
Аналогичный уровень опасности будет действовать в Московской области, отмечает сайт kp.ru.
О гололедице также предупредили жителей некоторых других регионов центральной части России, в частности Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Рязанской, Тверской и Тульской областей.
Ранее в этот день метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в столице в ночь на 16 марта зафиксировали самые сильные морозы с начала весны. В Подмосковье столбики термометров опустились до –15 градусов, пишет ИА Регнум.
Тогда же Тишковец рассказал, что весенняя погода вернется в Москву в пятницу, 21 марта. В дневное время температура воздуха поднимется до +4…+9 градусов. В выходные будет наблюдаться существенный рост атмосферного давления — до 762 мм рт. ст., что превысит норму на 15 единиц, отмечает 360.ru.
15 марта Тишковец в беседе с «Известиями» отмечал, что в начале следующей недели, с понедельника, 17 марта, зима в столице снова напомнит о себе. Температура ночью составит –1…–3, в дневные часы — около 0.
За день до этого в столице был обновлен рекорд тепла. На базовой станции ВДНХ температура воздуха составила +11,8 градуса уже в 08:00. Это на 0,4 градуса выше прежнего рекорда для этого дня, установленного в 2001 году, пишет НСН.