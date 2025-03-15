Четыре человека погибли и три пострадали в массовом ДТП под Рязанью
На 317-м км автодороги М-5 «Урал» в Путятинском районе Рязанской области произошло массовое ДТП, в результате которого четверо погибли и трое пострадали. Об этом 15 марта сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.
Предварительно, произошло столкновение четырех автомобилей — Hyundai Sonata, Kia Sorento, «Лада Гранта» и ВАЗ-2112.
«В результате рокового ДТП погибли четыре человека и три человека получили травмы различной степени тяжести», — говорится в Telegram-канале.
Уточняется, что погибли два пассажира и водитель Hyundai Sonata, а также пассажир Kia Sorento.
По данным ведомства, на место происшествия выезжал замначальника управления Госавтоинспекции УМВД России по Рязанской области Сергей Москвин. В настоящее время устанавливаются обстоятельства аварии.
Этим вечером источник «Известий» сообщил о столкновении в Москве двух автомобилей, в результате которого одно транспортное средство отбросило на пешеходов. По его словам, пострадали шесть человек, среди них есть подросток. Позже в столичной прокуратуре сообщили, что водитель автомобиля был в нетрезвом состоянии. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.