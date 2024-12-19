Спасти и сохранить: ДТП в России становится меньше

По итогам одиннадцати месяцев в России сохранилась тенденция к снижению количества ДТП и тяжести их последствий. С начала года число автоаварий сократилось на 1,7%. По некоторым видам происшествий снижение существенное, по другим фиксируется рост. Удерживать положительную динамику становится всё сложнее, отмечают в правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. За счет чего можно сохранить тренд на снижение числа ДТП, выясняли «Известия».

Дело государственной важности

С января по ноябрь в России отмечается небольшое снижение смертности в ДТП (-0,7%). Об этом на заседании правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. Он отметил, что в рамках развития дорожного каркаса страны приоритетной задачей является повышение безопасности движения на дорогах и сохранение жизней как можно большего количества людей.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— Тема очень важная и чувствительная, ведь за каждой цифрой здесь стоят жизнь и здоровье россиян. Удерживать такую динамику из года в год становится тяжелее. На то есть объективные причины — большой рост автомобилизации и интенсивности движения, изменение направлений грузовых и пассажирских потоков. К примеру, на отдельных участках федеральных трасс мы видим рост интенсивности движения от 10% до 100%, в среднем за последнее пару лет показатель вырос на 20–30%. Поэтому наши первоочередные задачи — не только сохранить положительную динамику в снижении ДТП и смертности на дорогах, но и системно заниматься дополнительными мерами по улучшению ситуации исходя из современных реалий, — подчеркнул Марат Хуснуллин.

Он отметил, что губернаторам дано поручение лично, в ручном режиме заниматься данным направлением, а также оценить рост автомобилизации в регионах. При этом, по словам заместителя председателя правительства, особое внимание нужно уделить безопасности пешеходов и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Планируем подготовить проект Стратегии повышения безопасности дорожного движения в России до 2030 года с перспективой до 2036-го, чтобы достичь тех целей, которые перед нами поставил президент (снижение уровня смертности в ДТП к 2030 году в полтора раза, а к 2036 — в два раза. — «Известия»). Эта работа войдет в нацпроект «Инфраструктура для жизни», — заявил Марат Хуснуллин.

Позитивные тенденции

По оперативным данным, за одиннадцать месяцев на дорогах России зафиксировано 119 951 ДТП, что на 1,7% меньше, чем за тот же период 2023 года, сообщили «Известиям» в Госавтоинспекции МВД России. Жертвами автоаварий стали 13 139 человек (-0,7%), травмы получили чуть более 149 тыс. (-2,6%), уточнили в ведомстве.

В Госавтоинспекции отмечают, тенденция к снижению показателей аварийности фиксируется по ряду направлений. Так, за одиннадцать месяцев на 7% стало меньше ДТП с участием водителей с признаками опьянения (12,2 тыс. инцидентов), на 4,3% сократилось количество одних из самых тяжелых ДТП, связанных с выездом на встречную полосу (9,3 тыс. случаев), на 3,6% стало меньше наездов на пешеходов (30,6 тыс. происшествий).

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Под постоянным и особым контролем Госавтоинспекции находится состояние детского дорожно-транспортного травматизма. Отмечается снижение на 5,7% числа погибших детей (534 ребенка) в возрасте до 16 лет, при одновременном увеличении количества автоаварий с их участием (на 4%) и числа раненых детей (на 4,2%). С начала года зафиксировано 16,9 тыс. таких происшествий, в которых более 18 тыс. детей получили травмы.

При этом по статистике 60,5% детей, погибших в ДТП, являлись пассажирами, 22,1% — пешеходами, а 12% — сами выступали в качестве водителей мотоциклов, мопедов и автомобилей. Таким образом, большая часть детей погибла в ДТП по вине взрослых, которые не посадили ребенка в детское кресло, превышали скорость, выполняли обгоны и другие необдуманные и опасные маневры, которые в итоге и привели к аварии. Попустительство родителей, которые оставляют доступными для детей и подростков ключи от автомобилей и мототехники, также является основной причиной автоаварий, в которых участвуют несовершеннолетние водители, подчеркивают в Госавтоинспекции.

Системный подход

В ситуации, когда показатели аварийности заметно пошли вниз, сохранить тенденцию к сокращению числа ДТП и уменьшению тяжести их последствий — непростая задача, признают опрошенные «Известиями» эксперты. Для этого необходим комплексный и системный подход к вопросам безопасности дорожного движения, подразумевающий совместную работу всех министерств и ведомств, парламентариев, региональных и муниципальных властей и общественных организаций, отмечают они.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Эффективность такого подхода уже доказаны в предыдущие годы, главное не растерять, а приумножить совместные наработки в этой сфере, считает член Общественной палаты РФ, председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов. По его мнению, в основе этой работы должна быть в первую очередь профилактика нарушений ПДД и пропаганда безопасного и законопослушного поведения всех участников дорожного движения.

— Начинать такую работу надо со школьной скамьи. Да, ее результаты не будут видны мгновенно. Но повысить безопасность дорог просто невозможно по щелчку пальцев. Зато в долгосрочной перспективе эффект от привития ребенку за партой [навыка] правильного и законопослушного поведения на дороге может дать очень большой эффект, — уверен он.

Добиться снижения аварийности без санкций для нарушителей ПДД, невозможно, отмечает Валерий Солдунов. Однако в первую очередь речь должна идти не о суровости, а о неотвратимости наказания для таких участников движения.

С ним согласен член президиума общественного совета при МВД РФ Игорь Моржаретто. Самым простым, на первый взгляд, способом попытаться снизить аварийность будет увеличение штрафов, что и было сделано совсем недавно, отметил он. Однако ужесточение наказания дает лишь временный и достаточно непродолжительный эффект, подчеркнул эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

— Необходимо точечное воздействие на наиболее серьезные «болевые точки». Примеры такого воздействия есть. Мы видим, что на протяжении долгого времени постоянно снижается количество ДТП с нетрезвыми водителями. Это стало следствием планомерной и непрерывной работы в отношении таких автомобилистов: регулярных рейдов со «сплошными проверками», активной профилактикой управления транспортным средством в нетрезвом виде, социальными кампаниями на эту тему и т.д., — заявил «Известиям» Игорь Моржаретто.

Опыт борьбы с пьяными водителями необходимо распространять и на другие нарушения ПДД — ту же перевозку детей без детского кресла или управление машиной или мотоциклом подростками, добавил он.

Решить проблему с несовершеннолетними водителями автомобилей и мототехники не получится без ужесточения ответственности для родителей, из-за невнимательности которых или даже с их молчаливого согласия дети и подростки оказывается за рулем машины, мотоцикла, питбайка или квадроцикла, полагает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

— Сейчас в такой ситуации родителям, которые не усмотрели за своим чадом, грозит штраф в 500 рублей. Сомневаюсь, что кто-то рассматривает его как серьезное наказание. Поэтому необходимо создать механизм, в том числе, возможно, на законодательном уровне, чтобы такие родители несли ответственность как за передачу управления транспортным средством лицу, не имеющему водительского удостоверения, — считает он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Также серьезной задачей, без решения которой будет сложно обеспечить снижение показателей аварийности, главред «За рулем» называет устаревшую дорожную инфраструктуру. Реконструкция существующих дорог, их расширение, установка освещения, отбойников, разделительных барьеров, выявление и ликвидация потенциально опасных участков трасс, на которых из-за ошибок в проектировке или несоблюдения тех или иных нормативов велик риск ДТП, является важнейшей частью общей работы по повышению безопасности на дорогах, отметил Максим Кадаков.