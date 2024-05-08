Майский наказ: Путин назвал главные цели развития страны

Ожидаемая продолжительность жизни россиян к концу десятилетия должна достичь 78, уровень бедности — опуститься ниже 7%, а МРОТ — вырасти вдвое. Эти и другие поручения вошли в указ о развитии страны до 2030 года, подписанный Владимиром Путиным 7 мая, в день инаугурации. Среди других задач — выход на четвертое место в мире по ВВП и создание возможностей для самореализации молодежи. План по их достижению власти подготовят до 31 декабря. Эксперты считают большинство целей выполнимыми, однако власти стоит сконцентрироваться на вопросах экономики, поскольку от них зависит и качество жизни, и доходы россиян. Какие планы у РФ по развитию искусственного интеллекта и сколько россиян должны быть удовлетворены работой госслужащих — в материале «Известий».

О комфорте граждан и демографических вызовах

Владимир Путин в день инаугурации, 7 мая, подписал указ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года». Глава государства дал около сотни поручений. Все они разделены на семь направлений: «Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи», «Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности», «Комфортная и безопасная среда для жизни», «Экологическое благополучие», «Устойчивая и динамичная экономика», «Технологическое лидерство», а также «Цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Один из наиболее актуальных блоков поручений президента касался серьезного для страны вызова — низкой демографии. Он призвал власти стимулировать россиян к рождению третьих и последующих детей. Суммарный коэффициент рождаемости должен вырасти до 1,6 к 2030-му и до 1,8 к 2036-му. А ожидаемая продолжительность жизни — достичь 78 лет к 2030 году и 81 года к 2036-му. Для этого необходимо повысить охват пенсионеров и инвалидов долговременным уходом. К 2030 году заработает специальная цифровая платформа по сохранению здоровья россиян на протяжении всей жизни. Впрочем, страна уже достигла серьезных успехов в этой сфере за счет многих федеральных и региональных программ, считает руководитель проекта «Демографическая платформа.РФ» Сергей Чесноков. Однако серьезной проблемой, по его оценкам, остается продолжительность жизни мужчин.

— Мужская смертность в основном от алкогольной зависимости. Хотя уже существенно сократилось потребление алкоголя. Акцент делается на пропаганду здорового образа жизни, и это в целом очень правильно. Но, конечно, нужно усиливать взаимодействие с «трезвенническими» организациями, лекционную работу в школах и вузах, просветительскую — на телевидении, активизировать социальную рекламу, дальнейшее развитие внутреннего спортивного и экотуризма, — сказал «Известиям» Сергей Чесноков.

О рынке недвижимости и доступности жилья

Что касается повышения комфорта жизни людей в целом, то, к примеру, для россиян планируют улучшить качество услуг ЖКХ. Помимо этого будут построены и реконструированы не менее 2 тыс. объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Владимир Путин также поставил задачу к 2030 году обеспечить всех граждан жильем площадью не менее 33 кв. м на человека и не менее 38 кв. м к 2036-му. На сегодня обеспеченность жильем в России не превышает 30 кв. м на человека, что создает хороший потенциал для развития строительной отрасли, считает директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов. Однако для дальнейшего роста этого показателя необходимо изменить существующие механизмы строительства и покупки жилья с использованием заемных средств.



— Рынок жилья сейчас чрезмерно зависим от льготных ипотечных программ и ключевой ставки Центробанка, при этом строительной отрасли для ее нормального развития нужны стабильные инструменты поддержания спроса. Как минимум — долгосрочная ипотечная стратегия на срок не менее пяти лет, — считает он. — Нужно расширять механизмы внебанковского кредитования покупки жилья, это могут быть варианты возвратного использования пенсионных накоплений, кредитования сотрудников предприятиями, а также различного рода биржевые инструменты.

Поручения затрагивают и индивидуальное жилищное строительство. К 2030-му будет подключено к газу не менее 1,6 млн домовладений. К слову, 97% домохозяйств к этому сроку также будут охвачены интернетом. Подобные инициативы особенно востребованы на фоне активного строительства и покупки россиянами индивидуальных домов. Причем этот тренд в ближайшее время будет сохраняться, поскольку доступность квадратного метра в частных домах выше, чем в квартирах, полагает генеральный директор федерального комбината стеновых материалов «Винзер» Денис Жалнин.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков



— Активная газификация и создание другой инфраструктуры в локациях, пригодных для индивидуального жилищного строительства, способны еще больше подогреть интерес россиян в этом сегменте и значительно ускорить достижение целевых показателей обеспеченности жильем, — сказал он.



Также предполагается увеличение к 2030 году до 85% доли соответствующих нормативам автомобильных дорог. Предполагается, что это приведет к снижению смертности в результате ДТП в 1,5 раза к 2030-му и в два раза к 2036-м по сравнению с 2023-м.

О росте доходов россиян

Уровень бедности в России нужно опустить ниже 7% к 2030 году и ниже 5% к 2036-му. Среди многодетных семей он должен достичь 12% и 8% соответственно. Напомним, что в 2023-м за чертой бедности в стране находилось 13,5 млн россиян, или 9,3% населения, сообщал Росстат. И пока эта задача не кажется легковыполнимой, поскольку, по мнению экономиста Николая Кульбака, стандарты бедности сегодня «достаточно мягкие» и за указанный шестилетний период на них будут влиять показатели инфляции.



— Для расчета количества бедных Росстат использует показатель стоимости потребительской корзины на человека за IV квартал 2020 года с учетом накопленной инфляции. В 2023-м эта сумма в среднем была равна 14,3 тыс. рублей в месяц. Во-первых, это очень мало. А, во-вторых, в разных регионах уровень цен отличается сильно, и этот показатель выглядит сомнительно, — считает он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков



Одним из поручений как раз стало обеспечение роста доходов россиян и уровня пенсий не ниже уровня инфляции. Планируется и постепенное повышение размера МРОТ: через шесть лет он должен вырасти как минимум вдвое — до 35 тыс. рублей. Сотрудникам бюджетных учреждений с 2027-го стоит ожидать ведение новой системы оплаты труда.

— Новая оплата — это значит стимулирующая. Чтобы были стимулы у бюджетников к большей производительности труда. Рост заработной платы будет не сам по себе, а в зависимости от знаний и компетенций людей. То есть власти могут поставить четкие границы, за что выплачиваются соответствующие надбавки, чтобы была прозрачная система оплаты труда, — пояснил директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

Достижение указанных показателей по сокращению бедности возможно за счет повышения доходов населения, а оно, в свою очередь, допустимо лишь при экономическом росте, добавил он.

Об экономике и инвестициях

Темпы роста ВВП РФ предстоит поднять выше среднемировых и выйти на четвертое место не позднее 2030 года. Также планируется снизить доли импорта товаров и услуг в структуре ВВП до 17% и увеличить объем инвестиций в основной капитал не менее чем на 60% по сравнению с уровнем 2020-го.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

К слову, к 2030-му не менее 5% в ВВП должна обеспечить туристическая отрасль. Экспорт туристских услуг должен быть увеличен в три раза по сравнению с уровнем 2023 года. Однако основной фактор, который будет способствовать росту ВВП и четвертому месту в мире, — это увеличение производительности труда, считает Георгий Остапкович.



— Потому что именно это основной источник увеличения капитала. Также важна экономика знаний, то есть вложение больших средств в человеческий капитал, в образование, науку, здравоохранение. Чтобы люди были компетентные, знающие и здоровые, тогда они поспособствуют росту экономики. Также важна определенность, чтобы были четкие правила игры между бизнесом и государством. Самое главное — отсутствие административных барьеров, свобода бизнеса, — добавил он.





При этом Россия будет стремиться к устойчивому сотрудничеству с другими государствами и освоению новых рынков. Президент поручил увеличить объем перевозок по международным транспортным коридорам не менее чем в 1,5 раза по сравнению с уровнем 2021-го года. Также планируется повысить объем экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2030 году не менее чем на две трети по сравнению с 2023 годом. На 25% должен вырасти объем производства продукции АПК к 2030 году по сравнению с 2021-м.



— Период санкций для нас — новая точка перестройки экономической системы, ее укрепления и формирования надежного российского фундамента. Важнейшей точкой развития и притяжения станут муниципалитеты — и это тоже одна из целей. По всей стране принципиально важно формировать кадровый кластер качественных управленцев, готовых развивать территории и знающих как это делать, — сказала член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Наталия Полуянова.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков



К слову, для этого в РФ по поручению президента, будет создана специальная цифровая платформа для подбора кадров в госструктуры. В целом число россиян, которые довольны работой госслужащих, к 2030-му должно вырасти в полтора раза.

О технологии и цифровизации

Согласно указу, Россия должна стать технологически независимой и сформировать новые рынки в ключевых инновационных направлениях развития, в том числе в биоэкономике, беспилотных авиационных системах, экономике данных, искусственном интеллекте, космических и энергетических технологиях.



Таким образом, РФ к 2030 году должна войти в десятку ведущих стран по объему научных исследований и в число 25 передовых государств мира по показателю плотности роботизации. Для этого необходимо обеспечить рост инвестиций в отечественное ПО к 2030 году вдвое быстрее ВВП.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Владимир Путин также призвал увеличить к 2030 году до 95% долю использования отечественного ПО в государственных организациях и 80% в организациях в ключевых отраслях экономики. К этому же сроку предстоит автоматизировать с использованием искусственного интеллекта большую часть процессов в госуправлении, здравоохранении, образовании. До 90% социально значимых государственных и муниципальных услуг также будут оказывать россиянам в электронном виде.

О поддержке молодежи и патриотическом воспитании

Значительная часть указов касалась и поддержки молодежи. К примеру, минимум 85% из них, согласно поручениям, должны видеть возможность самореализации в России к 2030 году. Долю молодых людей, участвующих в программе личностного развития, нужно довести до 75%, вовлеченных в добровольческую деятельность — до 45%. Также предстоит обеспечить к 2030 году эффективную работу системы выявления талантов среди 100% обучающихся, следует из указа.



Кроме того, в РФ займутся созданием условий для воспитания патриотизма на основе российской культуры. Важно обеспечить и продвижение традиционных ценностей РФ в 70% финансируемых государством проектов в этой сфере.

— Не везде в стране есть развитая инфраструктура, позволяющая детям познакомиться с фольклором, традициями народных праздников или бытом наших предков, подробно узнать о выдающихся личностях малой родины. Семьи должны знать, куда отвезти ребенка, что ему показать, о чем рассказать, чтобы это наложило отпечаток на всю жизнь. Вот поэтому так важно, что в майском указе закреплена цель создания возможностей для полноценного развития детей, воспитания патриотизма без профанации и принуждения, — сказал «Известиям» член президиума всероссийской общественной организации «Союз отцов» Павел Склянчук.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Среди других задач — сохранение экологии. Так, в РФ будет вдвое снижен уровень вредных выбросов в атмосферу в особо загрязненных городах к 2036 году. К 2030-му также будет обеспечена сортировка 100% твердых коммунальных отходов и захоронение минимум половины из них, следует из поручений. До конца 2030 года нужно ликвидировать не менее 50 опасных объектов накопленного вреда окружающей среде. Федеральные и региональные органы власти РФ, а также компании должны разработать программы по адаптации к климатическим изменениям.

Согласно указу, разработать и представить план по достижению национальных целей развития РФ до 2030 года и на перспективу до 2036-го властям предстоит до 31 декабря.