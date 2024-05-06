«Мы вместе искали достойные ответы на исторические вызовы»

Нынешний кабинет министров, который сложит свои полномочия в день инаугурации президента 7 мая, достиг весомых результатов и создал задел для долгосрочного развития России . Об этом Владимир Путин заявил на встрече с членами правительства. При действующем кабмине страна преодолевала исторические вызовы: среди них и новая коронавирусная инфекция, и начало специальной военной операции . К примеру, в прошлом году экономика РФ, вопреки санкциям, росла темпами выше мировых, добавил президент. В экспертном сообществе считают, что шансы Михаила Мишустина и основного «костяка» правительства на переизбрание достаточно высоки .

Итоги работы уходящего состава правительства

Владимир Путин накануне инаугурации провел заключительную встречу с нынешним составом кабинета министров — 17-м в новейшей истории России. 7 мая правительство Михаила Мишустина по закону сложит свои полномочия . Глава государства лично приехал в здание кабмина на Краснопресненской набережной поблагодарить за ответственность главу правительства и весь состав. Российский лидер уверен, что профессиональные качества членов кабмина будут востребованы.

— Мы помним, как всё начиналось, как начиналась ваша работа в этом составе, в этом коллективе. Она начиналась как раз в преддверии малоприятных для всех нас событий, связанных с пандемией коронавирусной инфекции . Буквально за несколько недель до того было образовано правительство. После этого начались вопросы, связанные с борьбой с коронавирусной инфекцией. И это было очень непростым, я бы сказал даже, сложным испытанием для страны, для всех нас, для всего мира, — отметил Владимир Путин.

Фото: РИА Новости/Александр Астафьев

Тем не менее Россия достойно прошла этот период благодаря сбалансированным и своевременным действиям кабмина . Михаил Мишустин поблагодарил президента за доверие, оказанное ему лично и всем членам кабмина при назначении в 2020 году.

— Мы очень старались не подвести и вас, и граждан нашей страны. И гордимся быть частью вашей команды, Владимир Владимирович , — обратился он к главе государства.

Экономическое развитие РФ

На срок полномочий нынешнего состава кабинета министров пришелся еще один исторический период — начало специальной военной операции . Тогда Москве требовалось принять экстраординарные меры для защиты населения Донбасса, напомнил Владимир Путин.

— Что началось с точки зрения экономики, мы с вами хорошо знаем. Началась буквально, в самом прямом смысле этого слова, экономическая агрессия против России. То бесконечное число санкций, с которыми мы сталкивались, было направлено на одно, и мы с вами хорошо это знаем, какова была цель, — разрушить Россию изнутри , и не только политически, а прежде всего экономически, создать проблемы в трудовых коллективах, вызвать в стране массовую безработицу, привести к закрытию предприятий и целых отраслей производства, — вспомнил президент.

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Однако у западных оппонентов ничего не вышло, поскольку результат антироссийских санкций оказался обратным ожидаемому. В прошлом году экономика РФ росла темпами выше мировых, опередив показатели не только ведущих стран Евросоюза, но и всех государств «большой семерки».

— Мы вместе искали достойные ответы на сложнейшие исторические вызовы и в целом успешно их преодолевали. И, что принципиально важно, продолжали решать текущие задачи, активно и последовательно работали по повестке развития в рамках ключевых национальных целей и приоритетов . Укрепляли международные позиции, безопасность и суверенитет России были во главе угла всех задач, которые мы перед собой ставили и решали, — подчеркнул Владимир Путин.

Фото: РИА Новости/Александр Астафьев

Таким образом правительство достигло весомых результатов и создало задел для долгосрочного развития России по всем основным направлениям работы. К примеру, власти обеспечили достойный рост доходов граждан, также успешно занялись внедрением цифровых технологий управления.

— Оценивая итоги работы правительства в условиях и введенных санкций, и поставленных социальных задач внутри страны, достаточно высокие шансы на переназначение или, по крайней мере, на предложение кандидатуры со стороны президента относительно Михаила Мишустина, а также и относительно того, что сегодня принято именовать «костяком» правительства . По крайней мере, основные вице-премьеры, основные министры в правительстве сохранят свое место и в новом составе, — считает политолог Александр Коньков.





По его словам, о подобной поддержке может свидетельствовать и состоявшийся в Госдуме в апреле отчет правительства, который был оценен высоко парламентом. К слову, перед началом общей встречи с членами кабмина президент пообщался с Михаилом Мишустиным тет-а-тет.

Планы работы нового состава кабмина

Новое правительство РФ будет сформировано уже в ближайшее время, но пауз в работе исполнительной власти в этот период быть не должно , заявил президент.

— Один политический цикл заканчивается, другой политический цикл начинается, но работа в интересах России, российского, русского и всех других народов Российской Федерации не прекращается, — сказал глава государства.

Среди планов на долгосрочное развитие страны Владимир Путин перечислил предстоящие запуски новых национальных проектов и федеральных программ. « То, что сделано до сих пор, — это хорошая база для того, чтобы двигаться дальше », — добавил он.

Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов

Президент России должен предложить нижней палате парламента кандидатуру премьера в течение двух недель с момента инаугурации — то есть до 20 мая включительно . Затем Госдума рассматривает его представление — на это дается неделя. Если депутаты утверждают кандидатуру, президент назначает главу правительства, который, в свою очередь, в течение 14 дней предлагает претендентов на посты своих заместителей и министров. Госдума за неделю рассматривает кандидатуры, и в случае утверждения президент уже назначает их. Исходя из этих сроков, основной блок нового состава кабмина должен быть сформирован не позднее 14 июня. Но по Конституции исключение составляют руководители так называемого президентского блока — МВД, МЧС, Минобороны, МИДа и Минюста. Их российский лидер будет назначать после консультаций с Совфедом.