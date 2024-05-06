Должностным образом: как будет проходить инаугурация президента 7 мая

Подготовка к одному из центральных политических событий в жизни страны вышла на финишную прямую: в Большом Кремлевском дворце почти всё готово к проведению инаугурации Владимира Путина . 7 мая он принесет присягу на верность народу и государству и официально в пятый раз вступит в должность президента России. Среди главных векторов развития на следующую шестилетку — повышение доходов россиян, поддержка семей, борьба за суверенитет и укрепление сотрудничества со странами-партнерами , считают эксперты. В этот же день правительство сложит свои полномочия перед вновь избранным главой государства, однако не исключено, что Владимир Путин уже 7 мая предложит Госдуме кандидатуру на пост главы кабмина. Как гости собираются на инаугурацию Владимира Путина и что происходит в Кремлевском дворце за сутки до церемонии — в материале «Известий» .

Как готовятся к вступлению Путина в должность

В стенах Большого Кремлевского дворца идут последние приготовления к торжественной церемонии инаугурации главы государства: военнослужащие Президентского полка и знаменосцы проводят итоговые репетиции, конная кавалерия — оттачивает шаг. Не меньше трех месяцев длилась их работа, и все действия расписаны по секундам .

7 мая Владимир Путин официально вступит в должность президента и займет пост до 2030 года . Это будет его пятый срок на посту главы государства. Граждане страны избрали Путина в марте — за него отдали голоса 87,28%, или свыше 76 млн человек.

За несколько дней до инаугурации настроение у российского лидера «рабочее» , рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, церемония пройдет стандартно в соответствии с протоколом, но в ней всё же будут присутствовать «небольшие нюансы» . Подробности Песков сообщать не стал. Напомним, что на свою четвертую инаугурацию в 2018 году Владимир Путин прибыл прямиком из рабочего кабинета — тогда к стенам Большого Кремлевского дворца он приехал на новом Aurus. К слову, и в этот раз на инаугурации также будет представлена обновленная версия президентского автомобиля Aurus Senat.

Избранный президент России Владимир Путин прибывает на церемонию инаугурации в Большой Кремлевский дворец на автомобиле Aurus, 7 мая 2018 года Фото: ТАСС/Виталий Белоусов

Согласно традиционной процедуре, перед началом инаугурации прежде чем войти в Кремлевский дворец, президент примет рапорт коменданта Кремля. Затем под звуки оркестра поднимется по парадной лестнице дворца, на которой стройно выстроятся гвардейцы Президентского полка . К этому моменту все приглашенные на церемонию гости уже разместятся в залах Кремля. Напомним, что путь избранного главы государства традиционно пролегает через анфиладу залов дворца: из Георгиевского в Александровский зал, а затем в Андреевский. Именно здесь президент принесет присягу, положив правую руку на специальное издание Конституции в переплете из кожи красного варана с серебряным гербом и золотым тиснением. Только после этого он официально считается вступившим в должность.

Справка «Известий» Текст присяги состоит из 33 слов и прописан в Основном законе страны: «Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу».



У стен Кремля после присяги производится артиллерийский салют из 30 залпов . Однако на этом торжественная процедура вступления в должность главы государства не заканчивается. Затем он выйдет на Соборную площадь и примет парад Президентского полка . Там же в 2018 году Владимир Путин пообщался с представителями молодежных и волонтерских организаций. Не исключено, что и в грядущей инаугурации он уделит внимание собравшимся на площади гостям.

— 13 человек от «Молодой гвардии Единой России» были приглашены на инаугурацию. Если представится возможность пообщаться с президентом, мы поблагодарим его за отстаивание традиционных ценностей, защиту интересов граждан нашей страны, поддержку военнослужащих и за ту активную работу с молодежью, которой государство уделяет особое внимание , — сказал «Известиям» председатель «Молодой гвардии Единой России» Антон Демидов, который будет присутствовать на мероприятии.

Торжественная церемония вступления в должность президента РФ Владимира Путина, 7 мая 2018 года Фото: ТАСС/Zuma

Неизменным осталось и время начала: инаугурация президента назначена в 12:00 мск. Ориентировочно длиться она будет не больше часа.

Кто приглашен на инаугурацию в 2024 году

Однако и до полудня в залах дворца обстановка будет оживленной. К моменту появления в нем президента свои места на подиуме рядом с ним уже должны занять спикеры обеих палат парламента — Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, а также глава Конституционного суда РФ Валерий Зорькин как представители законодательной и судебной ветвей власти. Перед началом церемонии знаменосцы устанавливают слева государственный флаг, а справа — штандарт президента. Следом военнослужащие роты почетного караула вносят символы президентской власти : знак президента Российской Федерации и главный документ страны — специальное издание Конституции, на котором президент спустя несколько минут и принесет присягу.

Количество гостей в этом году пока неизвестно, но в 2018-м на торжественное мероприятие приехало около 5 тыс. человек . Внутри залов Кремля было примерно 3,5 тыс., на Соборной площади ожидали еще 1,5 тыс. Список приглашенных на мероприятие определяет служба протокола президента РФ . В церемонии участвуют члены правительства, обеих палат Федерального собрания, руководители администрации президента РФ, судьи Конституционного суда, члены Центризбиркома, представители дипломатического корпуса. Кроме того, присутствуют и кавалеры ордена Святого апостола Андрея Первозванного, Герои России, кавалеры ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней, участники штаба избирательной кампании и доверенные лица президента, а также члены общественных организаций и объединений. Уже известно, что в этом году также пригласили военных корреспондентов, которые работают в зоне СВО.

Гости на Соборной площади Московского Кремля перед началом церемонии инаугурации президента РФ Владимира Путина, 7 мая 2018 года Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Официальные именные приглашения на торжественную церемонию всем гостям рассылают со специальной почтовой маркой, выпущенной к дате, и памятной монетой . Участникам запретили «использование мобильных устройств, а также фото- и видеосъемку в Большом Кремлевском дворце». Особое внимание также призвали уделить внешнему виду. «Форма одежды — официальный деловой стиль (мужчины — темный костюм, женщины — платье/костюм обычной длины), парадная военная форма», — следует из приглашения.

— Безусловно, церемония официального вступления в должность президента России — это одно из самых важных мероприятий нашей страны. Быть в числе приглашенных на инаугурацию главы государства — большая честь. Мы станем свидетелями начала очередного политического цикла нашей страны . Каждый хочет выглядеть достойно, красиво и уместно в интерьерах кремлевского Андреевского зала. Наряд уже выбран. Считаю, что такие вещи нужно продумывать заранее. Перед инаугурацией чувствую легкое приятное волнение, как бывает обычно перед долгожданным и радостным событием, — поделилась с «Известиями» сенатор от ДНР Наталья Никонорова.

Формирование нового состава правительства

В день инаугурации действующий состав кабмина по закону сложит свои полномочия перед вновь избранным президентом. При этом члены правительства продолжают исполнять обязанности до формирования нового состава кабинета. С января 2020 года по настоящее время должность председателя правительства РФ занимает Михаил Мишустин. По мнению эксперта Российского совета по международным делам, лектора российского общества «Знание» Кирилла Семенова, не исключено, что Владимир Путин предложит кандидатуру главы правительства либо в день инаугурации, либо сутки спустя.

— В соответствии с поправками в Конституцию от 3 июля 2020 года президент имеет право менять премьер-министра без смены состава правительства . Я считаю, что на посту премьер-министра останется Михаил Владимирович Мишустин, равно как и незначительно изменится кабинет министров. Он показал себя успешным системным управленцем в условиях постоянного санкционного давления и проведения СВО, — добавил в беседе с «Известиями» политолог Иван Скорняков.

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр РФ Михаил Мишустин Фото: ТАСС/Дмитрий Астахов

Избранный президент России должен предложить Госдуме кандидатуру премьера в течение двух недель с момента инаугурации — то есть до 20 мая включительно. Затем нижняя палата рассматривает его представление в течение недели. Если депутаты утверждают кандидатуру, президент назначает премьер-министра, который, в свою очередь, в течение 14 дней предлагает кандидатуры вице-премьеров и глав ведомств . Госдума за неделю рассматривает кандидатуры, и в случае утверждения президент уже их назначает. Таким образом, основной блок нового состава кабмина должен быть сформирован не позднее 14 июня.

Тем не менее согласно Конституции, исключение составляют руководители так называемого президентского блока — МВД, МЧС, Минобороны, МИДа и Минюста, которых глава государства будет назначать после консультаций с Советом Федерации.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко допустила возможность кадровых перестановок в правительстве, при этом «костяк» кабмина, по ее словам, сохранится и продолжит свою работу .

В Госдуме уже заявили, что утверждение премьера и нового состава правительства не будет проходить по ускоренной процедуре. Нижняя палата парламента может одобрить кандидатуры членов правительства за два пленарных заседания, с большой вероятностью они пройдут 13 и 14 мая. Премьера могут утвердить 10 мая, говорят в Госдуме.

Фото: ТАСС/пресс-служба Госдумы РФ/Марат Абулхатин

Вектор развития страны на следующий президентский срок

Вместе с новым составом правительства президенту предстоит решить ряд важных внутриполитических задач, в частности обеспечить экономический, технологический и военный суверенитет на фоне ограничений со стороны Запада , считает политолог Кирилл Семенов. Также власти будут стремиться к сохранению высокого уровня доходов бюджета, росту зарплат россиян и бороться с возрастающим дефицитом рабочей силы . Чувствительной проблемой останется и вопрос трудовой миграции, заметил он.

— В связи с этим будет найден устраивающий всех алгоритм, который позволит проводить миграционную политику таким образом, чтобы она поддерживала нашу экономику, но не оказывала негативного влияния на социальный фон нашего общества, учитывала все риски, в том числе и в сфере противодействия терроризму. Поэтому и сохранение межконфессионального и межнационального мира, противодействие радикальному этническому национализму и религиозному экстремизму будет оставаться в числе приоритетных задач , — сказал «Известиям» Кирилл Семенов.

Одним из центральных направлений станет работа с партнерами по БРИКС, ШОС, а также со странами исламского мира и Африки , считает политолог. При этом в следующие шесть лет президентства Владимира Путина с учетом имеющихся тенденций в зоне СВО россиянам стоит ожидать завершение спецоперации, считает он.

Фото: ТАСС/Алексей Коновалов

— Важным остается освобождение территорий и создание зоны безопасности у российских городов . Очевидно, что мирные переговоры будут в любом случае, прямые либо через посредников, их возможное содержание может основываться на стамбульских тезисах (после начала СВО в Турции прошла серия переговоров между сторонами конфликта для урегулирования кризиса дипломатическим путем. — «Известия»), — полагает он.