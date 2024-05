«Судьбу России мы будем определять сами и только сами»

Владимир Путин официально вступил в должность президента России . Об этом на церемонии инаугурации, прошедшей 7 мая, объявил председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин. Начавшийся срок стал пятым для действующего президента, и эксперты ожидают, что в течение ближайших шести лет Владимир Путин продолжит выстраивание нового глобального позиционирования РФ, а также реализацию внутриполитической задачи по народосбережению , о чем глава государства заявил в своей инаугурационной речи. Какие задачи ставит перед собой президент на новый срок и как Кремль реагирует на демонстративное игнорирование церемонии со стороны Запада — в материале «Известий».

Гости и традиции инаугурации президента

Гости церемонии стали собираться в Кремлевском дворце за два часа до начала инаугурации, всего на ней присутствовало около 2,6 тыс. человек . Ближе к 11:00 в гардеробных уже не хватало места, а во дворе возле входа даже образовалась очередь, в которой были министры, депутаты, артисты, спортсмены и губернаторы. Приглашенные на церемонию заметно утеплились: с утра в Москве шел снег.

Перед началом инаугурации гости собрались в Малахитовом фойе, они охотно общались с журналистами. Представителей СМИ особенно интересовали грядущие кадровые перестановки в правительстве. Министры, правда, предпочитали не отвечать на подобные вопросы.

Избранный президент РФ Владимир Путин перед началом церемонии инаугурации в Кремле Фото: РИА Новости/Алексей Бабушкин

Президент направился на инаугурацию из своего рабочего кабинета в первом корпусе Кремля. Прямо у входа его ждал кортеж, где был представлен обновленный российский лимузин Aurus Senat . Черный представительский седан проделал путь в несколько сотен метров до Большого Кремлевского дворца. К слову, вся территория вдоль него была украшена российским триколором.

Процедура инаугурации началась с рапорта коменданта Кремля. Затем под звуки оркестра Владимир Путин поднялся по парадной лестнице дворца, на которой выстроились гвардейцы Президентского полка . Маршрут главы государства на его пятой инаугурации остался неизменен: через Георгиевский и Александровский залы — в Андреевский, где всё было готово к принятию присяги президента. По сложившейся традиции Владимир Путин проследовал под аплодисменты гостей сквозь залы прямо к трибуне, однако в этот раз глава государства несколько отошел от протокола и по пути пожал руку хирургу Леониду Рошалю, которому недавно исполнился 91 год, а также поцеловал композитора Александру Пахмутову .

К моменту появления в Андреевском зале президента свои места на подиуме рядом с ним уже заняли спикеры обеих палат парламента — Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, а также глава Конституционного суда РФ Валерий Зорькин.

Солдаты Президентского полка вносят специальный экземпляр Конституции и знак президента на церемонию инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле Фото: РИА Новости/Артем Геодакян

Все приглашенные на церемонию гости также разместились в залах Кремля. Все расписано по минутам: в 11:43 знаменосцы внесли государственный флаг и президентский штандарт. После солдаты Президентского полка пронесли сквозь анфиладу залов специальный экземпляр Конституции в переплете из кожи красного варана с серебряным гербом и золотым тиснением и президентский знак.

На ней Владимир Путин и дал присягу. Ее текст зафиксирован в Основном законе страны и содержит 33 слова: «Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу».

Что сказал президент в инаугурационной речи

После этого президент выступил с обращением к россиянам, в котором поблагодарил всех оказавших ему доверие на прошедших в марте выборах, участников специальной военной операции, которые сражаются за Отечество, а также жителей «наших исторических земель, отстоявших право быть вместе с Родиной» , очевидно, подразумевая избирателей в новых регионах РФ.

Беречь Россию и служить народу — такова суть высочайшего предназначения главы государства, подчеркнул Владимир Путин.

Избранный президент России Владимир Путин на церемонии инаугурации в Большом Кремлевском дворце Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

— Консолидированная воля миллионов людей — это колоссальная сила, свидетельство нашей общей, твердой уверенности, что судьбу России мы будем определять сами и только сами ради сегодняшних и будущих поколений . Вы, граждане России, подтвердили правильность курса страны. Это имеет огромное значение именно сейчас, когда мы столкнулись с серьезными испытаниями. Вижу в этом глубокое понимание наших общих исторических целей, решимость непреклонно отстаивать свой выбор, свои ценности, свободу и национальные интересы России, — заявил глава РФ.

Президент в своей инаугурационной речи выразил уверенность, что, преодолев нынешний рубежный период, наша страна станет еще сильнее , а все долгосрочные планы и масштабные проекты будут реализованы.

Вместе с тем Владимир Путин обратился и к странам Запада, которые взяли курс на открытую конфронтацию с Россией и пытаются посредством украинского режима нанести нашей стране стратегическое поражение.

— Мы не отказываемся от диалога с западными государствами. Выбор за ними : намерены ли они и дальше пытаться сдерживать развитие России, продолжать политику агрессии, непрекращающегося годами давления на нашу страну или искать путь к сотрудничеству и миру, — сказал он.

Избранный президент РФ Владимир Путин на церемонии инаугурации в Кремле Фото: РИА Новости/Александр Казаков

Путин не исключил возможность диалога в том числе по вопросам безопасности и стратегической стабильности. «Но не с позиции силы, без всякого высокомерия, чванства и собственной исключительности, а только на равных, уважая интересы друг друга», — добавил президент.

По словам главы государства, жители нашей страны должны помнить о цене смут и потрясений. Поэтому государственная и общественно-политическая система должна быть прочной и устойчивой к различного рода вызовам и угрозам, чтобы обеспечивать поступательность и стабильность развития, единство и независимость страны.

— Мы видим, как изменилась атмосфера в обществе, как высоко ценятся сегодня надежность, взаимная ответственность, искренность, порядочность, благородство и мужество. Сделаю всё, чтобы люди, которые проявили свои лучшие человеческие и профессиональные качества, делом доказали верность Отечеству, выходили на ведущие позиции в государственном управлении, в экономике, во всех сферах , — пообещал он.

Затем президент отправился на Соборную площадь, где принял рапорт командира Президентского полка . Три колонны прошли парадным строем, после чего последовало торжественное прохождение кавалерийского эскорта. 21 всадник был облачен в синюю форму и исторические головные уборы 1812 года — это форма для торжественных мероприятий, которая подчеркивает историческую преемственность.

Избранный президент России Владимир Путин во время представления личного состава Президентского полка после церемонии инаугурации на Соборной площади Кремля Фото: ТАСС/Павел Бедняков

После официального вступления в должность глава государства посетил Благовещенский собор Кремля, где патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил благодарственный молебен по случаю инаугурации Владимира Путина. Перед его началом президент поставил свечку и перекрестился.

Чего ждут от нового срока

Владимир Путин подтвердил мандат от населения России на президентских выборах, которые состоялись 15–17 марта 2024 года. На них он одержал победу при рекордных для нашей страны показателях явки . Свои голоса за Владимира Путина отдали 87,28% жителей страны, в абсолютных числах это более 76 млн человек. Итоговая явка составила 77,49%.

Итоги президентских выборов — исчерпывающее подтверждение воли народа России , заявил «Известиям» вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. «После того как выборы состоялись во время СВО, есть совершенно четко подтвержденный мандат народа России, чтобы продолжать задуманное и доводить спецоперацию до конца и через решение задач СВО обеспечивать интересы безопасности России ее народа», — добавил сенатор.

Следуя требованию законодательства, 7 мая правительство России сложило полномочия перед вновь избранным президентом . Распоряжение об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Владимир Путин также подписал соответствующий указ: прежние министры и заместители главы правительства продолжат работать в статусе исполняющих обязанности до утверждения нового состава кабинета министров.

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Эксперты в разговоре с «Известиями» выразили уверенность, что кандидатура на должность премьера будет внесена президентом либо в день инаугурации, либо на следующий . По закону у Владимира Путина есть на это две недели. Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко допустила некоторые кадровые перестановки, однако добавила, что «костяк» правительства сохранится и продолжит работу.

Вероятно, это связано с тем, что на новом сроке Владимир Путин продолжит развивать те тенденции, которые формируются вокруг нашей страны уже несколько лет . Основные задачи внутренней политики, по сути, не меняются, и президент 7 мая подтвердил главные направления государственных действий, говорит политтехнолог Дмитрий Фетисов.

— В принципе таких направлений три: это решение демографической проблемы, решение вопроса подготовки кадрового резерва и развитие инфраструктуры. Уже сейчас можно прогнозировать, что эти вопросы останутся самыми важными для Путина, и все остальное будет строиться вокруг решения именно этих трех задач, — отметил он.

Фактически президент демонстрирует, что он не опирается на так называемые предвыборные циклы, поскольку работа в интересах людей не прекращается , сказала «Известиям» сенатор от ЛНР Дарья Лантратова. «Главное, как неоднократно подчеркивал Владимир Путин, — выполнять все социальные обязательства перед людьми, оперативно и адресно реагировать на их запросы. Никакие сложности здесь не должны и не могут стать препятствием», — подчеркнула она.

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Сейчас, по мнению профессора Государственного университета управления, члена Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Владимира Волоха, помимо дальнейшего улучшения социально-экономической ситуации в стране, главной задачей станет решение вопросов, связанных с СВО . Это поддержка бойцов на линии боевого соприкосновения и развитие военно-промышленного комплекса, уточнил он.

При этом Дмитрий Фетисов отмечает, что модель развития России ранее предполагала зависимость от ситуации на нефтегазовых рынках, что порождало систему реализации внутренней политики через внешнюю. Сейчас, по словам эксперта, страна отходит от этих принципов , но при этом внешняя политика остается важнейшим фактором, который будет необходимо учитывать во время нового президентского срока.

Реакция стран Запада

— Логика этого срока — новое геополитическое позиционирование России, его закрепление. Это выстраивание коалиции мирового большинства с РФ как одним из ее лидеров, многополярный мир и при этом ставка на поддержание внутренней стабильности через социальную политику государства и через подтвержденную в инаугурационной речи президента стратегию народосбережения, — сказал «Известиям» директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко.

Внешняя дипломатия, безусловно, станет одним из главных направлений государственной политики России в ближайшие годы. Как минимум на это указывает необходимость достижения целей СВО на Украине и дальнейшего диалога о конфигурации будущей системы безопасности на континенте. Поэтому западная пресса уделила максимальное внимание церемонии в Кремле .

Президент РФ Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время благодарственного молебна по случаю инаугурации в Благовещенском соборе Кремля Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Так, The Washington Post пишет о ядреных учениях, о которых РФ объявила накануне инаугурации . Российские власти при этом уже прокомментировали, что это решение стало реакцией на заявления из Франции и Великобритании о готовности пойти на большую эскалацию конфликта на Украине. The New York Times, Би-би-си и AP делают акцент на том, что власть президента в стране в настоящее время остается сильной, несмотря на стремление Запада нанести максимальный урон российской экономике .

Показательно и то, что страны Запада практически в полном составе проигнорировали инаугурацию и не прислали своих представителей на церемонию. Американские СМИ писали, что решение посетить Кремлевский дворец 7 мая приняли лишь Франция (президент которой Эммануэль Макрон в последнее время превратился в главного ястреба Евросоюза), Венгрия, Словакия, Греция, Мальта и Кипр .

— Задачей западных стран было сделать реакцию максимально нейтральной и формальной, то есть избегать полагающихся по случаю инаугурации жестов, улыбок, рукопожатий. Но при этом не идти на непризнание действующей российской власти, поскольку непонятно, что кроме символического эффекта от этого могли бы получить зарубежные страны. Поэтому решено действовать максимально формально и нейтрально, избегая эмоций и участия в тех праздниках, которые кажутся [им] не своими , — сказал «Известиям» политолог Михаил Виноградов.

Своей реакцией Запад пытался продемонстрировать международную изоляцию, считает Евгений Минченко. «Но для России это сейчас не очень важно, учитывая тот факт, что эти страны заняли в большей своей части враждебную позицию по отношению к РФ. За день до церемонии были переданы жесткие предупреждения послам Франции и Великобритании, поэтому, я думаю, в Кремле такая позиция никого не расстроила», — сказал эксперт.

Посол Франции в России Пьер Леви после вызова в Министерство иностранных дел РФ в Москве, 6 мая 2024 года Фото: РИА Новости/Илья Питалев

В Совфеде говорят, что приглашение на инаугурацию для дипломатического корпуса было привилегией. И если кто-то в политических целях ей не воспользовался, то это остается на совести тех, кто принял такое решение.

— Церемонию этим они никак не видоизменили и тем более не испортили. Гадили и будут продолжать гадить. В этом нет ничего удивительного. Караван, что называется, идет вперед, — сказал «Известиям» Константин Косачев.