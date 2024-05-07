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Инаугурация Владимира Путина. Онлайн-трансляция

Прямой эфир и последние новости из Кремля, где сегодня вступает в должность президент России
Фото: РИА Новости/Екатерина Штукина
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Сегодня, 7 мая 2024 года, в Москве проходит церемония инаугурации. Мероприятие начинается в 11:45 мск в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца. Владимир Путин торжественно вступает в должность президента России. Этот пост он будет занимать до 2030 года. Кто приглашен и когда будет сформировано новое правительство Российской Федерации — в нашем материале. Подробнее о том, как проходит инаугурация, прямой эфир — в онлайн-трансляции «Известий».

Текстовая трансляция
Сегодня, 12:44
Патриарх Кирилл завершает службу торжественным напутствием. Он желает президенту, кроме прочего, «мира в душе». Отмечает, что одна борьба может быть тяжелой для любого человека, поэтому важно находить время на молитву. «Я знаю, что вы находите», — подчеркивает патриарх.
Сегодня, 12:38
В Благовещенском соборе идет богослужение, присутствует только президент РФ. Звучит гимн «Смертью смерть поправ».
Сегодня, 12:31
Парад окончен. Владимир Путин поднимается по ступеням Благовещенского собора, где патриарх Кирилл отслужит благодарственный молебен. Официальная часть церемонии завершена.
Сегодня, 12:28
Солдаты Президентского полка должны наизусть знать все башни московского Кремля. В годы войны они защищали Кремль от налетов и охраняли особо важные объекты в столице. Тогда полк назывался Кремлевским.
Сегодня, 12:27
Президентский полк — элитная часть, созданная в 1936 году для охраны первых лиц. Также в его задачи входит почетный караул у Вечного огня. С 2000 года военнослужащие принимают участие в церемонии вступления в должность главы государства. В полк берут лишь лучших из лучших. Отличительная деталь формы — погоны василькового цвета.
Сегодня, 12:25
Военнослужащие начинают торжественный марш на Соборной площади.
Сегодня, 12:22
Владимир Путин выходит на крыльцо Грановитой палаты, чтобы принимать смотр. Он поздравляет военнослужащих с 88-й годовщиной образования полка.
Сегодня, 12:18
На Соборной площади начинается церемония представления Президентского полка Владимиру Путину по случаю вступления его в должность президента.
Сегодня, 12:15
Торжественный салют у стен Кремля в честь вступления в должность президента России. Звучит «Славься».
Сегодня, 12:14
«Сегодня мы держим ответ перед тысячелетней историей, перед нашими предками», — говорит президент. Они знали, что достичь настоящего величия можно только вместе со своим народом, со своей страной, подчеркивает он.
Сегодня, 12:13
«Сделаю все, чтобы люди, которые делом показали свои лидерские качества, доказали свою верность Отечеству, выходили на ведущие позиции», — обещает Владимир Путин. Свою речь он завершает словами «Вместе победим».
Сегодня, 12:12
«В сложном мире, который стремительно меняется, мы должны быть самодостаточными и конкурентоспособными», — подчеркивает он.
Сегодня, 12:11
Президент подчеркивает, что страна открыта к установлению дружеских отношений, которые видят в России честного, надежного партнера. В том числе Россия готова к диалогу со странами Запада. Но не с позиции силы, а только на равных.
Сегодня, 12:09
«Будущее страны мы будем определять сами и только сами», — говорит Владимир Путин. Он выражает уверенность, что страна успешно пройдет «этот трудный, рубежный период».
Сегодня, 12:08
Президент России выступает с традиционной речью. Он начинает ее со слов благодарности народу России, а также с выражения признательности военнослужащим РФ, которые сражаются за страну.
Сегодня, 12:04
Владимир Путин вступает в должность президента страны. Звучит гимн России.
Сегодня, 12:04
Звучит текст присяги президента РФ.
Сегодня, 12:03
Владимир Путин поднимается на трибуну и здоровается с Валентиной Матвиенко, Вячеславом Володины и Валерием Зорькиным.
Сегодня, 12:01
Владимир Путин проходит в Георгиевский зал Кремля и приветствует собравшихся гостей. По пути он жмет руку доктору Рошалю.
Сегодня, 11:59
Владимир Путин поднимается по ступеням Большого Кремлевского дворца, всего в этой лестнице 66 ступеней. Оркестр исполняет торжественную фанфару.
Сегодня, 11:56
Кортеж президента приближается к Большому Кремлевскому дворцу. Главу государства встречает комендант Московского Кремля.
Сегодня, 11:52
Владимир Путин по коридорам Кремля идет из своего рабочего кабинета к кортежу, на котором и отправится в Большой Кремлевский дворец. Его ждет автомобиль Aurus.
Сегодня, 11:50
В церемонии инаугурации принимают участие председатель Совфеда Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, а также председатель Конституционного суда Валерий Зорькин. Они будут ожидать появления президента на трибуне.
Сегодня, 11:49
Солдаты Президентского полка пересекают Александровский зал Кремля.
Сегодня, 11:48
Традиционно Конституцию выносят солдаты Президентского полка. Она переплетена кожей варана алого цвета и хранится в Библиотеке Президента РФ.
Сегодня, 11:37
Церемония инаугурации начнется с выноса штандарта и флага Российской Федерации. Знак президента, который также используется на церемонии, представляет собой цепь, на оборотной стороне каждого из звеньев которой указаны имена президентов РФ.
Сегодня, 11:33
Всего на церемонии присутствует около 2600 гостей, рассказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Впервые на церемонию было принято решение пригласить детей.
Сегодня, 11:18
Большинство гостей уже находятся в Кремле, но люди продолжают собираться, сообщают корреспонденты на месте.
Сегодня, 11:04
Среди гостей церемонии в этом году также замечен актер Стивен Сигал. Напомним, он получил российское гражданство в 2016 году, а с 2018 года занимает пост специального представителя МИД РФ.
Сегодня, 11:00
Присутствовать на инаугурации традиционно будут главы регионов, общественные деятели, представители духовенства, дипломаты, журналисты и военные. В том числе участники специальной военной операции.
Сегодня, 08:42
Смотреть онлайн прямую трансляцию инаугурации президента России сегодня, 7 мая 2024 года:
Сегодня, 08:37
Правила вступления в должность главы государства в России определены законом «О выборах президента России», они соблюдаются неукоснительно. Для церемонии используют символы президентской власти: штандарт, знак президента РФ и специальный экземпляр Конституции.

Вчера, 18:46
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков ранее сообщал, что и в этом году церемония пройдет стандартно, однако отметил, что в ней ожидаются «небольшие нюансы».
Вчера, 18:45
Под словом «инаугурация» подразумевается торжественная процедура вступления избранного главы государства в должность. В ходе инаугурации президента ключевым моментом является принесение присяги на Конституции или иной священной для страны и народа книге, например, Библии. В России избранный президент во время инаугурации в торжественной форме произносит зафиксированный в Конституции текст.

Вчера, 18:41
Церемония инаугурации проводится 7 мая в 11:45 по Москве. Традиционно она проходит в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца. По российским законам, инаугурации президента проводится через шесть лет с момента вступления в должность его предшественника. В России с 2003 года эта дата выпадает на 7 мая.
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