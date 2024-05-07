Инаугурация Владимира Путина. Онлайн-трансляция

Текстовая трансляция



Патриарх Кирилл завершает службу торжественным напутствием. Он желает президенту, кроме прочего, «мира в душе». Отмечает, что одна борьба может быть тяжелой для любого человека, поэтому важно находить время на молитву. «Я знаю, что вы находите», — подчеркивает патриарх.



В Благовещенском соборе идет богослужение, присутствует только президент РФ. Звучит гимн «Смертью смерть поправ».



Парад окончен. Владимир Путин поднимается по ступеням Благовещенского собора, где патриарх Кирилл отслужит благодарственный молебен. Официальная часть церемонии завершена.



Солдаты Президентского полка должны наизусть знать все башни московского Кремля. В годы войны они защищали Кремль от налетов и охраняли особо важные объекты в столице. Тогда полк назывался Кремлевским.



Президентский полк — элитная часть, созданная в 1936 году для охраны первых лиц. Также в его задачи входит почетный караул у Вечного огня. С 2000 года военнослужащие принимают участие в церемонии вступления в должность главы государства. В полк берут лишь лучших из лучших. Отличительная деталь формы — погоны василькового цвета.



Военнослужащие начинают торжественный марш на Соборной площади.



Владимир Путин выходит на крыльцо Грановитой палаты, чтобы принимать смотр. Он поздравляет военнослужащих с 88-й годовщиной образования полка.



На Соборной площади начинается церемония представления Президентского полка Владимиру Путину по случаю вступления его в должность президента.



Торжественный салют у стен Кремля в честь вступления в должность президента России. Звучит «Славься».



«Сегодня мы держим ответ перед тысячелетней историей, перед нашими предками», — говорит президент. Они знали, что достичь настоящего величия можно только вместе со своим народом, со своей страной, подчеркивает он.



«Сделаю все, чтобы люди, которые делом показали свои лидерские качества, доказали свою верность Отечеству, выходили на ведущие позиции», — обещает Владимир Путин. Свою речь он завершает словами «Вместе победим».



«В сложном мире, который стремительно меняется, мы должны быть самодостаточными и конкурентоспособными», — подчеркивает он.



Президент подчеркивает, что страна открыта к установлению дружеских отношений, которые видят в России честного, надежного партнера. В том числе Россия готова к диалогу со странами Запада. Но не с позиции силы, а только на равных.



«Будущее страны мы будем определять сами и только сами», — говорит Владимир Путин. Он выражает уверенность, что страна успешно пройдет «этот трудный, рубежный период».



Президент России выступает с традиционной речью. Он начинает ее со слов благодарности народу России, а также с выражения признательности военнослужащим РФ, которые сражаются за страну.



Владимир Путин вступает в должность президента страны. Звучит гимн России.



Звучит текст присяги президента РФ.



Владимир Путин поднимается на трибуну и здоровается с Валентиной Матвиенко, Вячеславом Володины и Валерием Зорькиным.



Владимир Путин проходит в Георгиевский зал Кремля и приветствует собравшихся гостей. По пути он жмет руку доктору Рошалю.



Владимир Путин поднимается по ступеням Большого Кремлевского дворца, всего в этой лестнице 66 ступеней. Оркестр исполняет торжественную фанфару.



Кортеж президента приближается к Большому Кремлевскому дворцу. Главу государства встречает комендант Московского Кремля.



Владимир Путин по коридорам Кремля идет из своего рабочего кабинета к кортежу, на котором и отправится в Большой Кремлевский дворец. Его ждет автомобиль Aurus.



В церемонии инаугурации принимают участие председатель Совфеда Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, а также председатель Конституционного суда Валерий Зорькин. Они будут ожидать появления президента на трибуне.



Солдаты Президентского полка пересекают Александровский зал Кремля.



Традиционно Конституцию выносят солдаты Президентского полка. Она переплетена кожей варана алого цвета и хранится в Библиотеке Президента РФ.



Церемония инаугурации начнется с выноса штандарта и флага Российской Федерации. Знак президента, который также используется на церемонии, представляет собой цепь, на оборотной стороне каждого из звеньев которой указаны имена президентов РФ.



Всего на церемонии присутствует около 2600 гостей, рассказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Впервые на церемонию было принято решение пригласить детей.



Большинство гостей уже находятся в Кремле, но люди продолжают собираться, сообщают корреспонденты на месте.



Среди гостей церемонии в этом году также замечен актер Стивен Сигал. Напомним, он получил российское гражданство в 2016 году, а с 2018 года занимает пост специального представителя МИД РФ.



Присутствовать на инаугурации традиционно будут главы регионов, общественные деятели, представители духовенства, дипломаты, журналисты и военные. В том числе участники специальной военной операции.



Смотреть онлайн прямую трансляцию инаугурации президента России сегодня, 7 мая 2024 года:



Правила вступления в должность главы государства в России определены законом «О выборах президента России», они соблюдаются неукоснительно. Для церемонии используют символы президентской власти: штандарт, знак президента РФ и специальный экземпляр Конституции.



Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков ранее сообщал, что и в этом году церемония пройдет стандартно, однако отметил, что в ней ожидаются «небольшие нюансы».



Под словом «инаугурация» подразумевается торжественная процедура вступления избранного главы государства в должность. В ходе инаугурации президента ключевым моментом является принесение присяги на Конституции или иной священной для страны и народа книге, например, Библии. В России избранный президент во время инаугурации в торжественной форме произносит зафиксированный в Конституции текст.