Инаугурация президента России 2024: во сколько смотреть, секреты церемонии, выступление Путина

В середине марта прошли трехдневные выборы президента Российской Федерации. В результате победил действующий глава государства Владимир Путин: за него отдали голоса 87,28% избирателей. По традиции 7 мая пройдет инаугурация президента, в этот день он официально вступит в должность и будет занимать пост до 2030 года. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, в 2024 году в церемонии инаугурации будут присутствовать «небольшие нюансы». Подробнее — в материале «Известий».

Что такое инаугурация: значение слова, объяснение простыми словами

Под словом «инаугурация» подразумевается торжественная процедура вступления избранного главы государства в должность. Аналогом инаугурации является коронация при монархической форме правления. Этот термин также употребляется в отношении других высокопоставленных лиц, избранных голосованием.

В ходе инаугурации президента ключевым моментом является принесение присяги на Конституции или иной священной для страны и народа книге. Например, в США президент приносит присягу на Библии.

Кортеж избранного президента РФ Владимира Путина на территории Московского Кремля. 7 мая 2018 года Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

В России избранный президент во время инаугурации в торжественной форме произносит зафиксированный в Конституции текст. Для церемонии также используют символы президентской власти: штандарт, знак президента РФ и специальный экземпляр Конституции.

Инаугурация президента России – 2024: дата, через какое время после выборов

Правила вступления в должность главы государства регулируются ст. 82 Федерального закона «О выборах президента Российской Федерации» от 10 января 2003 года. Согласно ему, инаугурация лидера страны проходит через шесть лет после вступления в должность предыдущего главы государства. С 2003 года дата выпадает на 7 мая. В случае досрочных или повторных выборов инаугурацию назначают на 30-й день с момента официального опубликования результатов выборов Центральной избирательной комиссией (ЦИК).

Как пояснил 17 апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в 2024 году церемония пройдет стандартно, однако в ней будут присутствовать «небольшие нюансы». Он добавил, что Кремль будет своевременно информировать о деталях церемонии.

Избранный президент РФ Владимир Путин перед началом церемонии инаугурации в Кремле. 7 мая 2018 года Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

Во вторник, 16 апреля, глава ЦИК Элла Памфилова вручила Владимиру Путину удостоверение президента России на новый срок полномочий. Документ презентовали в лакированной коробке. На само удостоверение золотым тиснением нанесены изображение двуглавого орла и надпись: «Президент Российской Федерации». В документе указаны имя и должность владельца удостоверения.

Инаугурация Путина – 2024: кто будет приглашен, где и как проходит

С 2000 года торжественная церемония проходит в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца. Первыми в зал входят солдаты Президентского полка, они вносят символы президентской власти: флаг России, штандарт президента и Знак президента, а также специальный экземпляр Конституции. Знак президента представляет собой символическую копию ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.

На трибуне, с которой президент будет произносить речь, по правую руку размещают Конституцию, а по левую — Знак президента.

Прежде чем войти в Кремлевский дворец, президент принимает рапорт коменданта. Затем он заходит через парадный вход, поднимается по парадной лестнице и проходит мимо приглашенных на церемонию гостей и гвардейцев Президентского полка через Георгиевский и Александровский залы. В Андреевский зал он входит с первым ударом курантов и под торжественный марш Петра Чайковского.

Избранный президент РФ Владимир Путин во время церемонии инаугурации в Кремле. 7 мая 2018 года Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин

Здесь он приносит присягу и после этого считается вступившим в должность. Председатель Конституционного суда вручает ему символы власти президента Российской Федерации: штандарт президента Российской Федерации и Знак президента.

Сама процедура проведения инаугурации практически не отличается от той, что впервые была проведена в 1990-х годах, но есть некоторые изменения. Так, первый президент РФ Борис Ельцин надевал на себя знак президента, что сейчас не делается.

Инаугурация завершается краткой речью нового президента и 30 залпами салюта с Кремлевской набережной. После этого глава государства принимает парад Президентского полка.

Избранный президент РФ Владимир Путин во время церемонии инаугурации в Кремле. Слева — председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин, справа налево — председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин, председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. 7 мая 2018 года Фото: РИА Новости/Екатерина Штукина

Гости приглашаются согласно службе протокола президента. Среди них будут представители всех трех ветвей власти: законодательной, исполнительной и судебной. В обязательном порядке приглашают руководителей администрации президента, депутатов Госдумы и Совета Федерации, а также судей Конституционного суда и дипломатов. Кроме того на церемонии присутствуют кавалеры ордена Святого апостола Андрея Первозванного, Герои России, кавалеры ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней, представители деловых кругов, основных конфессий, участники штаба избирательной кампании и доверенные лица президента, а также члены различных общественных организаций и объединений.

О гостях на 2024-й год пока неизвестно, но в 2018 году на торжественное мероприятие было приглашено около 5 тыс. человек.

Текст присяги президента РФ: выступление Путина 7 мая 2024

Главной частью инаугурации избранного президента РФ является произнесение присяги. Для этого будущий глава государства кладет правую руку на Конституцию.

Текст присяги состоит из 33 слов и прописан в Основном законе страны: «Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу».

Избранный президент РФ Владимир Путин во время церемонии инаугурации в Кремле. 7 мая 2018 года Фото: РИА Новости/Пресс-служба президента РФ

Инаугурация президента Российской Федерации: где и во сколько смотреть онлайн

Традиционно инаугурация начинается в 12:00 мск и длится около часа. Трансляцию мероприятия ведут федеральное телевидение («Первый канал» и «Россия 1»), а также крупнейшие интернет СМИ.

История инаугураций президента России: 1991, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2018 годы

Должность президента в новейшей истории России была учреждена в марте 1991 года. Выборы на этот пост состоялись 12 июня того же года.

10 июля 1991 года. В этот день торжественная церемония инаугурации прошла в Кремле на внеочередном Съезде народных депутатов РСФСР. Борис Ельцин под звуки оркестра подошел к трибуне и произнес клятву, держа руку у сердца. В мероприятии принимали участие также президент СССР Михаил Горбачев, председатель ВС СССР Анатолий Лукьянов, патриарх Московский и всея Руси Алексий II и другие. После инаугурации звучал государственный гимн республики, а над резиденцией президента в Кремле рядом с государственным флагом СССР был поднят государственный флаг РСФСР.

9 августа 1996 года. Борис Ельцин был переизбран на второй срок в ходе выборов, прошедших 3 июля. Как и в предыдущий раз, торжественное мероприятие проходило в Кремлевском дворце съездов, который был переименован в Государственный Кремлевский дворец. Из-за плохого самочувствия Ельцина время церемонии было значительно сокращено. Из рук председателя ЦИК Николая Рябова Ельцин получил удостоверение главы государства и, положив руку на экземпляр Конституции РФ, прочитал присягу. В церемонии участвовали также председатель Совета Федерации Егор Строев, премьер-министр Виктор Черномырдин, спикер Государственной думы Геннадий Селезнев и другие.

7 мая 2000 года. В этом году выборы были проведены досрочно, 26 марта. По результатам голосования победил Владимир Путин. Местом проведения церемонии инаугурации стал Андреевский зал Большого Кремлевского дворца. В начале мероприятия торжественно вынесли в зал Государственный флаг России, специальный экземпляр Конституции и символы президентской власти. На церемонии также присутствовал бывший президент Борис Ельцин, который передал Владимиру Путину Знак президента РФ. Также присутствовали главы дипломатических миссий и дипломатический корпус. Завершилось мероприятие салютом.

Президент РФ Владимир Путин принимает парад Президентского полка на Соборной площади в Кремле. 7 мая 2018 года Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

7 мая 2004 года. В церемонии принимали участие председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин, спикеры Совета Федерации и Госдумы Сергей Миронов и Борис Грызлов. Владимир Путин выступил с обращением к гражданам после принесения присяги. Как и в предыдущий раз, был произведен артиллерийский салют из 30 залпов, под который президент вышел на Соборную площадь Кремля и принял смотр Президентского полка.

7 мая 2008 года. На выборах в марте победу одержал Дмитрий Медведев, и впервые в ходе церемонии вступления в должность президента была проведена передача полномочий от действующего главы государства к избранному. Сначала выступил Владимир Путин, затем Дмитрий Медведев принес присягу и произнес речь. В конце церемонии бывший и новый президенты совместно произвели смотр Президентского полка.

7 мая 2012 года. В этом году президентом вновь был избран Владимир Путин. В Кремль он приехал от здания правительства по пустым улицам Москвы. В церемонии приняли участие председатели Совета Федерации Валентина Матвиенко и Госдумы Сергей Нарышкин. Дмитрий Медведев принимал участие в передачи власти. На церемонию инаугурации было приглашено порядка 3 тыс. человек. Также присутствовали другие кандидаты в президенты, главы дипломатических миссий, представители духовенства, деятели науки, культуры и искусства.

7 мая 2018 года. На главный государственный пост был переизбран Владимир Путин. Начало церемонии он застал в своем кабинете в Кремле, а оттуда отправился в Большой Кремлевский дворец на лимузине отечественного производства Aurus Motors. После церемонии президент пообщался на Соборной площади с представителями молодежных и волонтерских организаций.