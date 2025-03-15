По факту ДТП в центре Москвы возбуждено уголовное дело

Уголовное дело возбуждено по факту дорожно-транспортного происшествия в центре Москвы, в результате которого автомобиль отбросило на пешеходов. Об этом 15 марта сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (ГСУ СК) России по столице.

Предварительно, в результате столкновения с автомобилем водитель BMW совершил наезд на остановку общественного транспорта с пешеходами.

«По данному факту следственными органами ГСУ СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело», — говорится в Telegram-канале.

В депздраве сообщили, что все пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести, они госпитализированы.

В настоящее время осматривается место происшествия. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

О происшествии этим вечером сообщил источник «Известий». По его словам, пострадали шесть человек, среди них есть подросток. Позже в прокуратуре Москвы сообщили, что водитель автомобиля был в нетрезвом состоянии.