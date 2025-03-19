Отцу устроившей стрельбу в брянской гимназии назначили исправительные работы

Суд в Брянске приговорил отца школьницы, устроившей стрельбу в гимназии, Дмитрия Афанаскина к году и восьми месяцам исправительных работ. Об этом 19 марта «Известиям» сообщили в суде.

«Суд приговорил виновного к исправительным работам на срок 1 год 8 месяцев с удержанием из заработной платы в доход государства 15%», — уточнили в инстанции.

В Telegram-канале областной прокуратуры сообщили, что Афанаскин, будучи владельцам охотничьего гладкоствольного оружия «Бекас-3», не обеспечил его сохранность и безопасность хранения по месту жительства.

Трагедия произошла 7 декабря, когда 14-летняя девочка открыла огонь из оружия отца в школе Брянска, после чего покончила с собой. В результате случившегося пятеро учеников получили ранения. Одна из школьниц скончалась. По факту случившегося возбуждено уголовное дело об убийстве двух или более лиц (ч.2 ст.105 УК РФ).

Афанаскину были предъявлены обвинения в небрежном хранении огнестрельного оружия и доведении до самоубийства.