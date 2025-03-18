СМИ сообщили детали принятия решения Нетаньяху о возобновлении боевых действий

Решение о возобновлении боевых действий было одобрено в понедельник на совещании, которое премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел в министерстве обороны в Тель-Авиве. Об этом 18 марта сообщила Maariv.

«Решение о возвращении к боевым действиям было окончательно одобрено в ходе обсуждения, созванного премьер-министром Нетаньяху в Ха-Кирье», — проинформировала газета.

По словам израильских источников, этот шаг полностью скоординирован с Соединенными Штатами, которые поддерживают решение Израиля оказать массированное военное давление на палестинское движение ХАМАС.

«На этот раз бои идут в условиях, когда гуманитарная помощь не поступает в сектор Газа со 2 марта», — подчеркнула Maariv.

Уточняется, что в новом плане боевых действий говорится о продвижении сил внутри сектора Газа, зачистке определенного района с одновременным перемещением гражданского населения из него в гуманитарные районы, а также о реализации программы содействия добровольной эмиграции из сектора Газа для всех желающих.

Кроме того, после зачистки территории, ожидается, что ЦАХАЛ останется там, а не уйдет, как при «рейдовом методе».

18 марта ЦАХАЛ сообщила о возобновлении военных операций против палестинского радикального движения ХАМАС в Газе. Как сообщило Reuters, в результате израильских авиаударов пострадали три дома в Дейр-эль-Балахе в центральной части Газы: здание в городе Газа и цели в Хан-Юнисе и Рафахе. Позже журналист Равид заявил, что Израиль заранее предупредил администрацию президента США Дональда Трампа о возобновлении ударов по Газе. В результате удара, по данным Al Jazeera, погибли 199 человек.