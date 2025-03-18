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Врач рассказал о рисках употребления вяленой рыбы

Врач Шаповалов: вяленая речная рыба может быть заражена кошачьей двуусткой
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Через употребление вяленой рыбы можно заразиться опасными для здоровья паразитами. Об этом 18 марта рассказал рассказал врач-инфекционист СМ-Клиники в Санкт-Петербурге Евгений Шаповалов в беседе с «Газетой.Ru».

«Пресноводные виды рыб часто оказываются причиной заражения различными паразитарными инфекциями. Например, они могут быть носителями широкого лентеца — опасного паразита, который поражает органы пищеварительной системы и может спровоцировать кишечную непроходимость», — предупредил он.

Еще одним неприятным последствием заражения станет дефицит в организме витамина B12, что может привести к неврологическим нарушениям и анемии.

Употребление в пищу вяленой речной рыбы, зараженной кошачьей двуусткой, приведет к описторхозу. Без длительного лечения это может привести к циррозу печени и онкологическим заболеваниям.

«Чтобы снизить риски заражения, важно неукоснительно соблюдать технологию вяления. Например, для уничтожения паразитов рыбу предварительно необходимо проморозить при очень низких температурах, желательно — не в обычной морозилке, а в промышленных морозильных камерах», — указал эксперт.

Также в качестве альтернативы можно использовать посол рыбы в растворе соли.

Наибольший риск при употреблении исходит от продукции, купленной на рынках, у частных рыбаков или в небольших лавках и торговых точках.

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