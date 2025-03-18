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Невролог перечислил вызывающие мигрень продукты

Невролог Мальцев: кофе и выдержанные сыры провоцируют мигрень
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Некоторые продукты питания могут спровоцировать приступы мигрени — особого вида головной боли, который может мучить человека в течение всей жизни. Перечислил такие продукты 17 марта Игорь Мальцев, врач-невролог, врач первой категории «СМ-Клиника», в беседе с «Газетой.Ru».

Наибольшую опасность в таком случае представляют продукты, содержащие кофеин, такие как кофе, газированные напитки, чай. Для более чем 92% пациентов отказ от кофеина способен решить проблемы с мигренью.

«Следующая группа продуктов — выдержанные сыры (чеддер, бри, пармезан, фета). Причина — тирамин, образующийся при созревании сыра. Чем дольше выдерживается сыр, тем выше содержание тирамина», — предупредил врач.

Также приступы может спровоцировать употребление алкоголя. В особенности Мальцев выделяет красное вино, виски, пиво и шампанское. Также ухудшить самочувствие может шоколад, поскольку его употребление расширяет сосуды мозга.

«Стоит также отметить: искусственные подсластители (особенно аспартам, который часто используется в переработанных продуктах); продукты с глутаматом натрия (провоцируют мигрень у 10-15% страдающих этим заболеванием)», — сообщил невролог.

Риски также несет употребление холодных и замороженных продуктов, таких как ледяное молоко, мороженое или холодные напитки.

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15 марта врач Лепилова назвала причины боли в шее при работе за компьютером. По ее словам, болезненные ощущения в области шеи при регулярном использовании гаджетов принято называть синдромом «компьютерной шеи». Она объяснила, что он подразумевает развитие у человека комплекса симптомов, возникающих из-за длительного статического напряжения мышц шеи и плечевого пояса.

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