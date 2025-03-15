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Врач назвала причины боли в шее при работе за компьютером

Врач Лепилова: синдром «компьютерной шеи» может вызвать неудобное рабочее место
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Боли в области шеи — распространенное явление у тех, кто работает за компьютером или часто использует смартфон. О причинах этого состояния и его профилактике 15 марта «Известиям» рассказала врач-невролог медицинской компании «СберЗдоровье» Полина Лепилова.

По ее словам, болезненные ощущения в области шеи при регулярном использовании гаджетов принято называть синдромом «компьютерной шеи». Она объяснила, что он подразумевает развитие у человека комплекса симптомов, возникающих из-за длительного статического напряжения мышц шеи и плечевого пояса.

«Неправильная поза подразумевает длительное положение корпуса с наклоном головы вперед. В нейтральном положении нагрузка на шейный отдел составляет около 5–6 кг, а при смещении головы вперед на 15–60 градусов она возрастает примерно до 27 кг. Это, в свою очередь, приводит к перенапряжению трапециевидных и лестничных мышц, а также к сдавливанию межпозвоночных дисков и, как следствие, к болевым ощущениям», — отметила она.

Синдром «компьютерной шеи» может развиваться из-за неправильной организации рабочего места. Например, на это может влиять отсутствие опоры для рук, неудобный стол или стул. Недостаток физической активности, а также такие заболевания, как сколиоз или остеохондроз, также могут влиять на развитие синдрома.

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Среди симптомов врач выделила ноющую или острую боль в шее, усиливающуюся к концу дня, ограничение движений при поворотах головы, давящие головные боли, отдающие в затылок и виски, а также усталость глаз. Кроме того, у человека может быть нарушение осанки в виде «горба» в нижнешейном отделе, добавила Лепилова.

«При возникновении подобных симптомов необходимо проконсультироваться с врачом-неврологом, либо вертебрологом или ортопедом для проведения диагностики и назначения необходимого лечения. Без своевременной терапии боль может стать хронической, помимо этого, возможно образование протрузий и грыж в шейном отделе, а также усиление кифоза — появление искривления позвоночника назад», — отметила специалист.

Лепилова посоветовала делать перерыв на гимнастику каждый час при работе с электронными устройствами. Так, она рекомендовала выполнять наклоны головы в стороны, круговые движения головой и опускать подбородок к шее. Необходимы 5–10 повторений. Также для улучшения осанки и укрепления мышц шеи полезно заниматься скандинавской ходьбой, отметила врач.

Кроме того, чтобы избежать усталости глаз при работе за компьютером или смартфоном, полезно выполнять следующее упражнение: каждые 20 минут нужно отрываться от экрана на 20 секунд и фокусировать взгляд на предмете, расположенном на расстоянии примерно 6 м, заключила специалист.

21 февраля врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Роксана Портнова рассказала «Известиям» о причинах возникновения «вдовьего горба» на шее. Она отметила, что при остеопорозе может произойти разряжение костных тканей и, как следствие, изменение осанки и формирование жирового отложения. Также у женщин в период менопаузы изменяется гормональный фон, в частности снижается уровень эстрогена, что может провоцировать появление «вдовьего горба», добавила эксперт.

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