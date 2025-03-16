СМИ сообщили о продолжавшихся в течение 10 часов ударах США по Йемену
Истребители Вооруженных сил (ВС) США наносили удары по целям хуситов из йеменского движения «Ансар Аллах» на протяжении около 10 часов. Об этом 16 марта сообщил телеканал Al Hadath.
«Десять последовательных волн авиаударов США были направлены на склады оружия и дома лидеров хуситов в Сааде», — говорится в публикации.
Отмечается, что ВС США обстреливали находящиеся под контролем хуситов территории Йемена начиная с 19:00 (совпадает с мск) субботы, 15 марта, до 05:00 воскресенья, 16 марта. Удары наносились по объектам в столице Сане, а также в провинциях Эль-Байда, Эль-Ходейда, Саада, Хаджа и Мариб.
Президент США Дональд Трамп 15 марта заявил, что отдал приказ военным о начале действий против йеменских хуситов. Он отметил, что решение связано с «непрекращающейся кампанией пиратства, насилия и терроризма» против американских кораблей и кораблей других стран, а также самолетов и беспилотников.
Вскоре центральное командование ВС США заявило о начале крупномасштабной операции в Йемене. Хуситы из движения «Ансар Аллах», в свою очередь, подчеркнули, что американские авиаудары не останутся без ответа.
По данным телеканала Al Arabiya, в результате американских ударов по Йемену уже погиб 31 человек, еще более 100 йеменцев получили ранения.