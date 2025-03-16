Реклама
Прямой эфир
Мир
Bloomberg заявило о возможном отказе Украины и ЕС от перемирия на условиях РФ
Армия
Силы ПВО сбили четыре управляемые авиабомбы JDAM и 141 дрон ВСУ
Политика
Ушаков назвал призыв к перемирию попыткой дать ВСУ время на перегруппировку
Мир
Латвия приостановила работу единственного КПП с Белоруссией
Экономика
Цены на жилье могут вырасти на 10–20% из-за расширения семейной ипотеки
Мир
Журналист Карлсон заявил об уважении к Путину за его отношение к России
Мир
Уиткофф отметил сокращение дистанции в переговорах РФ и США по Украине
Общество
Журналист «Известий» заявил о боязни МИД Израиля правды о неонацизме на Украине
Мир
Минфин США назвал операцию в Йемене началом «максимального давления» на Иран
Спорт
«Рейнджерс» обыграли «Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ
Армия
Ракета «Ангара-1.2» с военными спутниками стартовала с космодрома Плесецк
Мир
МИД Израиля ограничил работу журналисту «Известий» после вопроса о Бандере
Общество
СК возбудил дело о теракте по факту мародерства и убийства жителей Курской области
Политика
В МИД РФ заявили о поиске Макроном оправдания для участия в конфликте на Украине
Армия
Военные РФ рассказали об уничтожении техники ВСУ системами «Торнадо-С»
Мир
Богданов подчеркнул необходимость освобождения заложников в Газе
Мир
СМИ узнали о планах Запада отправить на Украину более 10 тыс. миротворцев
Сюжет:

СМИ сообщили о продолжавшихся в течение 10 часов ударах США по Йемену

Al Hadath: удары США по Йемену продолжались около 10 часов
0
EN
Фото: REUTERS/NAIF RAHMA
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Истребители Вооруженных сил (ВС) США наносили удары по целям хуситов из йеменского движения «Ансар Аллах» на протяжении около 10 часов. Об этом 16 марта сообщил телеканал Al Hadath.

«Десять последовательных волн авиаударов США были направлены на склады оружия и дома лидеров хуситов в Сааде», — говорится в публикации.

Отмечается, что ВС США обстреливали находящиеся под контролем хуситов территории Йемена начиная с 19:00 (совпадает с мск) субботы, 15 марта, до 05:00 воскресенья, 16 марта. Удары наносились по объектам в столице Сане, а также в провинциях Эль-Байда, Эль-Ходейда, Саада, Хаджа и Мариб.

Достигли тупика: хуситы назвали главное препятствие к миру в Йемене
Какую позицию по отношению к конфликту занимает Россия

Президент США Дональд Трамп 15 марта заявил, что отдал приказ военным о начале действий против йеменских хуситов. Он отметил, что решение связано с «непрекращающейся кампанией пиратства, насилия и терроризма» против американских кораблей и кораблей других стран, а также самолетов и беспилотников.

Вскоре центральное командование ВС США заявило о начале крупномасштабной операции в Йемене. Хуситы из движения «Ансар Аллах», в свою очередь, подчеркнули, что американские авиаудары не останутся без ответа.

По данным телеканала Al Arabiya, в результате американских ударов по Йемену уже погиб 31 человек, еще более 100 йеменцев получили ранения.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025