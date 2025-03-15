CENTCOM сообщило о начале крупномасштабной операции против хуситов в Йемене
США начали крупномасштабную операцию против йеменских хуситов. Об этом 15 марта сообщили на сайте центрального командования ВС США (CENTCOM).
«Силы центрального командования Вооруженных сил США начали крупномасштабную операцию против поддерживаемых Ираном хуситов в Йемене», — говорится в сообщении.
Уточняется, что операция будет состоять из точечных ударов по объектам по всему Йемену.
По словам корреспондента по международным вопросам портала Axios Барака Равида, она будет длиться до нескольких недель.
«Субботние удары были не единичными, а стали началом серии ударов США по хуситам, которые, как ожидается, продлятся несколько дней или даже недель», — написал он на своей странице в социальной сети X (бывш. Twitter).
Телеканал Al Masirah также сообщил, что США уже атаковали йеменский город Саада.
В этот день американский лидер Дональд Трамп заявил, что отдал приказ военным США о начале действий против хуситов в Йемене. Он подчеркнул, что Вашингтон не будет терпеть нападение хуситов на американские суда и начинает применять военную силу. Позднее представитель министерства здравоохранения на контролируемых йеменскими хуситами территориях Анис аль-Асбахи сообщил о девяти погибших и девяти пострадавших в результате удара США и Великобритании по Йемену.