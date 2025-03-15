Хуситы сообщили о девяти погибших в результате удара США и Британии по Йемену
В результате удара США и Великобритании по Йемену погибли девять человек и еще девять получили ранения. Об этом 15 марта сообщил представитель министерства здравоохранения на контролируемых йеменскими хуситами территориях Анис аль-Асбахи.
«Девять погибших и девять раненых стали первыми жертвами рейдов США и Великобритании», — приводит его слова телеканал Al Mayadeen.
Президент США Дональд Трамп 15 марта сообщил, что отдал приказ военным своей страны о начале военных действий против хуситов в Йемене. Американский лидер добавил, что хуситы ведут «непрекращающуюся кампанию пиратства, насилия и терроризма», направленную против кораблей США и других стран, а также самолетов и беспилотников.