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Хуситы пообещали ответные меры на удары США по территории Йемена

Al Hadath: хуситы пообещали ответные меры на удары США по территории Йемена
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Фото: Global Look Press/Osamah Yahya
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Авиаудары США не останутся без ответа. Об этом 15 марта заявили йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах».

«Удары США не останутся без ответа. Мы ответим эскалацией на эскалацию», — говорится в сообщении телеканала Al Hadath.

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В этот же день в результате удара США и Великобритании по Йемену погибли девять человек и еще девять получили ранения. Президент США Дональд Трамп 15 марта отдал приказ военным своей страны о начале военных действий против хуситов в Йемене. По его словам, хуситы ведут «непрекращающуюся кампанию пиратства, насилия и терроризма», направленную против кораблей США и других стран, а также самолетов и беспилотников.

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