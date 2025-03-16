Хуситы пообещали ответные меры на удары США по территории Йемена

Авиаудары США не останутся без ответа. Об этом 15 марта заявили йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах».

«Удары США не останутся без ответа. Мы ответим эскалацией на эскалацию», — говорится в сообщении телеканала Al Hadath.

В этот же день в результате удара США и Великобритании по Йемену погибли девять человек и еще девять получили ранения. Президент США Дональд Трамп 15 марта отдал приказ военным своей страны о начале военных действий против хуситов в Йемене. По его словам, хуситы ведут «непрекращающуюся кампанию пиратства, насилия и терроризма», направленную против кораблей США и других стран, а также самолетов и беспилотников.