Число погибших в результате ударов США по Йемену увеличилось до 31
Число жертв в результате американских ударов по Йемену увеличилось до 31, еще более 100 человек получили ранения. Об этом 16 марта сообщает телеканал Al Arabiya.
Также, по данным издания, США нанесли удары по военным объектам хуситов в городе Таиз на юго-западе страны.
Израильский портал Walla со ссылкой на высокопоставленного чиновника отмечает, что Вашингтон заранее предупредил Израиль о предстоящей операции в Йемене.
«Израиль был одной из немногих стран, которые были проинформированы перед атаками», — уточняется в материале.
Ранее в этот день сообщалось, что американские военные начали наносить авиаудары по йеменской провинции Эль-Бейда.
Трамп 15 марта заявил, что отдал приказ военным США о начале действий против йеменских хуситов. Он отметил, что решение связано с тем, что хуситы ведут «непрекращающуюся кампанию пиратства, насилия и терроризма», направленную против американских кораблей и кораблей других стран, а также самолетов и беспилотников. Вскоре центральное командование ВС США заявило о начале крупномасштабной операции в Йемене. Хуситы из движения «Ансар Аллах», в свою очередь, подчеркнули, что американские авиаудары не останутся без ответа.