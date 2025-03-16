Al Jazeera сообщил о 13 погибших в результате атак США по Йемену
Число погибших в результате ударов США по Йемену выросло до 13 человек. Об этом 16 марта сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на представителей йеменских хуситов.
«13 человек погибли в результате ударов США по Йемену», — говорится в публикации.
Телеканал Al Masirah позднее уточнил, что в результате атаки на город Саада погибли четверо детей и женщин. По данным корреспондента, также пострадали не менее 10 человек.
«Смерть четырех детей и женщин и ранения более 10 человек, включая женщин и детей, в результате налетов на два дома в районе Кахза в городе Саада», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
Кроме того, телеканал Al Hadath заявил, что американские военные начали наносить авиаудары по йеменской провинции Эль-Бейда.
«Авиаудары США по лагерям хуситов в провинции Эль-Бейда в центральной части Йемена», — написал он на своей странице в социальной сети X (бывш. Twitter).
Представитель министерства здравоохранения на контролируемых йеменскими хуситами территориях Анис аль-Асбахи 15 марта сообщал о девяти погибших в Йемене из-за атак США и Великобритании. По его словам, были также ранены девять человек.