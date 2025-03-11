Силы ПВО перехватили шесть ударных дронов ВСУ в районе Курской АЭС
Шесть ударных дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) были перехвачены в районе Курской атомной электростанции (АЭС). Об этом 11 марта сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, всего в небе над регионами обнаружили и обезвредили 343 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). В том числе удары были совершены по объектам гражданской инфраструктуры.
«В результате падения на объекты жилой и экономической инфраструктуры подавленных и фрагментов сбитых украинских БПЛА имеются погибшие и раненые мирные жители», — добавили в Telegram-канале Минобороны.
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн 10 марта сообщил об атаке украинской армии на торговый центр «Добрыня» в слободе Белой Беловского района. В результате погибли четыре человека — две женщины, мужчина и 18-летний юноша.
11 марта Хинштейн сообщил, что четыре пострадавших находятся в реанимации, среди них два подростка. По его словам, состояние раненых нормализовалось, они уже настраиваются на выписку.