Четверо пострадавших при ударе ВСУ по ТЦ в Курской области находятся в реанимации

В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по торговому центру «Добрыня» в слободе Белой Беловского района Курской области четыре человека находятся в реанимации. Об этом 11 марта сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«Четверо человек находятся в реанимации, среди них — двое подростков, которые были прооперированы нашими медиками», — написал он в Telegram-канале.

Врио губернатора добавил, что в настоящее время состояние подростков стабильное, их готовят к транспортировке в Москву для реабилитации.

Он уточнил, что в курской областной больнице размещены все девять пострадавших в результате атаки, они нормально себя чувствуют и уже настраиваются на выписку. Отмечается, что по большей части у пострадавших диагностированы осколочные ранения, переломы.

ВСУ нанесли удар по торговому центру 10 марта. По последним данным, погибли четыре человека — две женщины, мужчина и 18-летний юноша.