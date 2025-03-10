Число погибших при ударе ВСУ по ТЦ в Курской области выросло до четырех

Число погибших в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по торговому центру «Добрыня» в слободе Белой Беловского района Курской области увеличилось до четырех человек. Об этом 10 марта сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.

«Число погибших при обстреле торгового центра в Беловском районе выросло до четырех человек. Погибли две женщины (1959 и 1988 года рождения), 39-летний мужчина и 18-летний юноша», — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее в этот день Хинштейн сообщал о трех погибших в результате удара. Он уточнял, что девять человек также получили ранения различной степени тяжести, в числе которых четыре подростка 13–14 лет. По словам Хинштейна, все пострадавшие получают помощь в районной больнице и будут доставлены в областное медучреждение.