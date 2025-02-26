Суд в Москве арестовал счета блогера Ильи Варламова

Мещанский районный суд Москвы наложил арест на денежные средства, находящиеся на счетах блогера Ильи Варламова (признан в РФ иноагентом). Об 26 февраля этом сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.

В сообщении говорится, что суд удовлетворил ходатайство следователя о наложении ареста на денежные средства, находящиеся на счетах, принадлежащих блогеру.

15 мая 2023 года Варламов подал иски к Минюсту РФ, чтобы с него сняли статус иноагента, но он не был удовлетворен. Позднее, 14 августа 2024 года, Второй кассационный суд общей юрисдикции в Москве вновь отказался снять с Варламова статус иноагента. В ноябре того же года в отношении блогера возбудили уголовное дело за уклонение от исполнения обязанностей иноагента.