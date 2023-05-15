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Слепаков и Варламов подали иск к Минюсту с требованием снять с них статус иноагента

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Фото: ТАСС/Сергей Шлеюк
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Блогер Илья Варламов (признан в РФ иноагентом) и артист Семен Слепаков (признан в РФ иноагентом) подали иски к Минюсту РФ, чтобы с них сняли статус иноагента. Об этом стало известно 15 мая.

«В суд поступили два иска. Один от Слепакова, другой — от Варламова. Оба исковых заявления поданы к Минюсту РФ, они содержат требование исключить истцов из реестра иноагентов», — цитирует пресс-службу суда ТАСС.

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Ранее, 15 мая, юморист Максим Галкин (признан в РФ иноагентом) также обратился в Замоскворецкий суд с требованием снять с него статус иноагента. Дата рассмотрения дела пока не назначена.

До этого, 12 мая, аналогичный иск к Минюсту подала певица Земфира (признана в РФ иноагентом). Дата заседания также пока не назначена.

1 декабря 2022 года в России вступил в силу закон, регулирующий деятельность граждан, признанных иностранными агентами. Теперь соответствующий реестр станет единым. Также изменился порядок включения в этот список. Физлицо можно признать иноагентом вне зависимости от его гражданства, а в случае с юридическими лицами теперь не будут учитываться их организационно-правовые формы.

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