Максим Галкин обратился в суд с требованием снять с него статус иноагента

Юморист Максим Галкин (настоящий материал касается деятельности иностранного агента Максима Галкина) обратился Замоскворецкий суд Москвы с требованием снять с него статус иноагента. Обращение было зарегистрировано еще 11 мая.

Дата рассмотрения дела пока не назначена.

Ранее, 12 мая, стало известно, что аналогичный иск к Минюсту подала певица Земфира (настоящий материал касается деятельности иностранного агента Земфиры Рамазановой). Дата заседания также пока не назначена.

Галкин со своей женой, певицей Аллой Пугачевой и детьми в 2022 году покинул Россию, переехав в Израиль. 16 сентября Минюст внес его в реестр физлиц-иноагентов. Тогда отмечалось, что комик имеет источник финансирования на Украине, в связи с этим с начала спецоперации он неоднократно публиковал в социальных сетях антироссийские высказывания.